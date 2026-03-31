10 estrenos de abril: 'El diablo viste de Prada 2', el biopic de Michael Jackson y la versión de 275 minutos de 'Kill Bill'

Los estrenos en cines del mes de abril vienen marcados por el esperado ‘biopic’ sobre Michael Jackson y el retorno de los personajes de ‘El diablo viste de Prada’ en una continuación rodada dos décadas después de aquel fulgurante éxito. Se les suman las últimas propuestas de cineastas tan diversos como Gore Verbinski, Gus van Sant y Paolo Sorrentino, y el también esperado montaje completo que Quentin Tarantino ha realizado de su ‘Kill Bill’.

‘La grazia’, de Paolo Sorrentino (miércoles 1)

El director de ‘La gran belleza’ vuelve, de la mano de su actor habitual, Toni Servillo, por los terrenos de la ficción que mejor controla. ‘La grazia’ tiene como protagonista al presidente de la república italiana, un político aparentemente íntegro, católico, humanista y demócrata, que debe de aprobar la nueva ley de la eutanasia en su país.

‘Kill Bill: The whole bloody affair’, de Quentin Tarantino (viernes 10)

Los dos volúmenes de ‘Kill Bill’ sumaban 247 minutos, pero Tarantino nunca quiso que la película se dividiera en dos partes. Más de dos décadas después del estreno fulgurante de aquel doblete sobre la Mamba Negra, la asesina profesional encarnada por Uma Thurman, llega a las salas el montaje ideal del director, un solo filme de 275 minutos.

‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’, de Gore Verbinski (viernes 10)

Verbinski (‘The mexican’, varias entregas de ‘Piratas el Caribe’) llevaba casi diez años alejado del cine desde que realizada ‘La cura del bienestar’, un considerable delirio terrorífico-sicológico. No parece menos delirante este regreso en clave de redes sociales, ciencia ficción, IA y fin del mundo, o más concretamente, el apocalipsis de la Inteligencia Artificial.

‘La momia de Lee Cronin’, de Lee Cronin (viernes 17)

Otra vuelta de tuerca a uno de los personajes clásicos del cine fantástico desde los tiempos en los que Boris Karloff, en 1932, encarnara a la momia egipcia revivida. Decenas de películas por el medio –la última con Tom Cruise de protagonista, no de momia precisamente– y ahora se actualiza la historia con una joven periodista revivida tras desaparecer en el desierto.

‘La mujer más rica del mundo’, de Thierry Klifa (viernes 17)

Isabelle Huppert es el principio y final de esta película que reconstruye, con los necesarios elementos de ficción, el caso real de Lilianne Bettencourt, una de las mujeres más ricas del mundo cuando heredó el imperio de L’Oreal –la revista Forbes dictaminó en 2017 que su fortuna era de casi 37.000 millones de euros– y se vio inmersa en un escándalo político-económico.

‘Prime crime: A true story’, de Gus van Sant (viernes 17)

El director de ‘Elephant’ y ‘Mi nombre es Harvey Milk’ recurre una vez más a un caso real –en aquellos filmes fueron la masacre en el instituto estadounidense de Columbine y la historia del primer político norteamericano que se declaró homosexual– para contar el caso de un hombre que, estafado por un banco, secuestra al hijo del presidente de la entidad.

‘Michael’, de Antoine Fuqua (miércoles 22)

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, ha asumido el reto –¡menudo reto! – de protagonizar este biopic sobre su tío realizado por el director de ‘Training day’ y los filmes de ‘El ecualizador’. La película recorre toda su historia desde que liderada la banda de sus hermanos, The Jackson Five, hasta convertirse en la estrella más mediática del pop.

‘El diablo viste de Prada 2’, de David Frankel (viernes 30)

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a sus personajes de ‘El diablo viste de Prada’, uno de los grandes éxitos del firmamento hollywoodiense de hace un par de décadas. La rivalidad entre Miranda y Emily continúa estando en el meollo argumental, aunque la primera se acerca a la jubilación y los medios en papel están a la baja.

‘Resurrection’, de Bi Gam (viernes 30)

El director chino Bi Gan, apóstol de los largos planos secuencia, el cruce de géneros y la estilización como bandera, narra en su última película una trama distópica: los seres humanos han perdido ya toda capacidad para soñar, pero una extraña criatura sigue vinculada a las ensoñaciones oníricas y una mujer es capaz de percibir estas sensaciones.

‘Enzo’, de Robin Campillo (viernes 30)

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A partir de un guion en el que llegó a participar Laurent Cantet –el cineasta fallecido en 2024–, su amigo y colaborador Robin Campillo (‘Les revenants’, ‘120 pulsaciones por minuto’) retrata las decisiones que debe de tomar un adolescente cuando la excesiva presión familiar le lleva a intimar con un carismático inmigrante procedente de Ucrania.