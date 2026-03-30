Cómo visitar gratis el Museu Picasso de Barcelona con visita guiada incluida

La campaña de gratuidad del Museu Picasso que arranca con el cambio en el horario de verano ya ha empezado. Ofrece entrada gratuita los jueves, viernes y sábados tarde.

A partir del 31 de marzo, todo el mundo podrá visitar gratuitamente la Colección y todas las exposiciones del Museu Picasso los jueves, viernes y sábados de 19h a 21h. El horario de puertas abiertas estará en activo hasta el 27 de septiembre. Coincidiendo con los días de entrada gratuita, el Museo ofrecerá visitas guiadas sin coste en catalán a las 19h.

Ya empieza a hacer buen tiempo y el Museu Picasso renueva, como cada año, su horario de verano, abriendo y cerrando más tarde, y por tercer año consecutivo tres tardes a la semana serán de entrada libre.

Desde el 31 de marzo y hasta el 27 de septiembre, se podrá acceder al Museu Picasso de martes a domingo a partir de las 9h de la mañana. A partir de entonces, de jueves a sábado, la entrada al Museo será gratuita de 19h a 21h previa reserva.

En cuanto a las tardes del domingo, martes y miércoles, el Museo permanecerá abierto hasta las 20h de la tarde. El horario de verano y las gratuidades irán acompañados de visitas guiadas en catalán también de carácter gratuito (pero con reserva) con el objetivo de realizar el Museo más cercano al público local.

El primer domingo de cada mes seguirá siendo gratuito durante el horario de verano.

Desde 2024, el Museu Picasso se abre a la ciudad de Barcelona y se hace más accesible al público local. Durante los meses de buen tiempo, se inicia una campaña de gratuidades las tardes de jueves, viernes y sábados, para que el público interesado pueda visitar La Colección y las exposiciones temporales vigentes sin coste. En los dos años anteriores, el 20% del total de visitantes que vinieron durante estas franjas horarias gratuitas fueron personas procedentes de Barcelona, el área del barcelonés, y del resto de Cataluña.