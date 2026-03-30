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Gira 'Lux' de Rosalía: este es el 'setlist' del concierto en Madrid (más de 20 canciones y varias sorpresas)
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
Última hora del concierto de Rosalía, hoy en Madrid, en directo
El 'Lux tour' de Rosalía inició su camino en Lyon (Francia), la primera ciudad en el que la artista catalana presentó su cuarto disco. En la primera actuación se contestaron muchas de las preguntas que planteaban sus seguidores, empezando por si sería un directo con orquesta o si se atrevería con el ballet.
Las respuestas a estas dos fueron, en ambos casos, sí. Y expectantes estaban sus fans por saber el 'setlist' de la gira de 'Lux', un 'show' con protagonismo absoluto, claro, para el cuarto disco de la catalana con pinceladas de sus anteriores trabajos. Eso sí, sorprende que no haya ni una concesión a 'El mal querer'.
Setlist del concierto de Rosalía
Salvo cambios de última hora, a continuación, todas las canciones que interpretará Rosalía en Madrid:
1. Sexo, violencia y llantas
2. Reliquia
3. Porcelana
4. Mio Cristo Piange Diamanti
5. Berghain
6. Saoko
7. La fama
8. La combi Versace
9. De madrugá
10. El redentor
11. Can’t Take My Eyes Of You – I love you baby (covers)
12. La perla
13. Sauvignon Blanc
14. La Yugular
15. Dios es un stalker
16. La rumba del perdón
17. Cuuuute
18. La noche de anoche
19. Bizcochito
20. Despechá
21. Novia robot
22. Focu ’ranni
23. Magnolias
Tras Lyon, la cantante de Sant Esteve Sesrovires ha estado en París, Zurich y Milán, con un único concierto en cada ciudad. Sus siguientes paradas son España y Portugal con escala en Madrid, los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena. Tras dos conciertos en Lisboa, el 8 y 9 de abril, la artista catalana se presentará en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi.
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