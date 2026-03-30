Gira 'Lux' de Rosalía: este es el 'setlist' del concierto en Madrid (más de 20 canciones y varias sorpresas)

El 'Lux tour' de Rosalía inició su camino en Lyon (Francia), la primera ciudad en el que la artista catalana presentó su cuarto disco. En la primera actuación se contestaron muchas de las preguntas que planteaban sus seguidores, empezando por si sería un directo con orquesta o si se atrevería con el ballet.

Las respuestas a estas dos fueron, en ambos casos, sí. Y expectantes estaban sus fans por saber el 'setlist' de la gira de 'Lux', un 'show' con protagonismo absoluto, claro, para el cuarto disco de la catalana con pinceladas de sus anteriores trabajos. Eso sí, sorprende que no haya ni una concesión a 'El mal querer'.

Setlist del concierto de Rosalía

Salvo cambios de última hora, a continuación, todas las canciones que interpretará Rosalía en Madrid:

1. Sexo, violencia y llantas

2. Reliquia

3. Porcelana

4. Mio Cristo Piange Diamanti

5. Berghain

6. Saoko

7. La fama

8. La combi Versace

9. De madrugá

10. El redentor

11. Can’t Take My Eyes Of You – I love you baby (covers)

12. La perla

13. Sauvignon Blanc

14. La Yugular

15. Dios es un stalker

16. La rumba del perdón

17. Cuuuute

18. La noche de anoche

19. Bizcochito

20. Despechá

21. Novia robot

22. Focu ’ranni

23. Magnolias

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Tras Lyon, la cantante de Sant Esteve Sesrovires ha estado en París, Zurich y Milán, con un único concierto en cada ciudad. Sus siguientes paradas son España y Portugal con escala en Madrid, los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena. Tras dos conciertos en Lisboa, el 8 y 9 de abril, la artista catalana se presentará en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi.