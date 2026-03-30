Una novela negra con peras de Lleida como telón de fondo: así es 'Collita glaçada' de David Marín

El hallazgo del cadáver de una mujer en un palé de peras en una central frutera de Termens (Lleida) es el comienzo de 'Collita glaçada' (Cosecha helada), una novela negra del escritor, periodista y profesor David Marín, editada por la Denominación de Origen Protegida Pera de Lleida para promover el trabajo de sus productores.

"El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Pera de Lleida me planteó escribir un libro en el que apareciera la pera de Lleida que no fuera ni un ensayo ni un libro de recetas, me pidió que escribiera una novela negra", cuenta el autor, que tiene un largo recorrido en narrativa policíaca.

Para escribir 'Collita glaçada', este barcelonés afincado en Balaguer (Lleida), ha dedicado tiempo a documentarse con ayuda de la agente de los Mossos d'Esquadra Montse Valls, del forense Joan Avilés, de agricultores y de especialistas en cámaras frigoríficas.

En la novela, la investigación la dirige el sargento de los Mossos Salvador Rull, conocido por los lectores de sus libros 'Mala lluna' (2015), 'Purgatori' (2019, X Premio Crims de Tinta) y 'Primàries de sang' (2019), esta última escrita junto al exdiputado de la CUP por Lleida Pau Juvillà.

El libro está ambientado en las localidades leridanas de Tèrmens y Corbins, y, en palabras del presidente de la DOP Pera de Lleida, Gerard Pujol, "recoge vidas de abuelas, de familias, chascarrillos que se dan en todos los pueblos o historias que se ven en muchos lugares, como la de Ibrahim, el temporero que después de muchos años arraiga en el pueblo y también pone en valor el territorio, las comarcas del Segrià, Pla d'Urgell, Noguera, Urgell y Garrigues".

Gerard Pujol subraya que David Marín detalla en su novela el mundo de los frutales y recoge el dicho según el cual cualquier payés puede hacer fruta, pero solo un buen payés puede hacer peras.

La edición de 'Collita glaçada' ha contado con el apoyo del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida y con el asesoramiento técnico del Consejo Regulador de la DOP Pera de Lleida.

Para el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, en la novela la pera es protagonista sin molestar. "Nos añadimos rápidamente al proyecto porque la Diputación esta trabajando la marca Gust de Lleida y 'Collita glaçada' sabe a Lleida", ha explicado.

"Sabe a Lleida por el paisaje que recorre, porque la pera tiene un papel predominante, y también porque David Marín ha tenido en cuenta la lengua del territorio, algunos de los protagonistas hablan leridano, sin que ese lenguaje sea excesivo", concluye Talarn.