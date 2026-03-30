Un libro para los simpatizantes de Aliança Catalana (y Vox)

«Aunque no votes, ni te plantees votar en la extrema derecha, vale la pena que reflexiones sobre ello», con esta afirmación, los filósofos balsareños Jordi Corominas y Joan Albert Vicens invitan a la sociedad catalana a leer el libro que acaban de publicar: Extrema dreta: què ens hi juguem?. El volumen se presentó el miércoles por la tarde en Cal Cisteller, la Librería Obradors de Navàs, y ofrece un análisis profundo y crítico sobre este fenómeno que está ganando fuerza en muchas sociedades contemporáneas.

A través de 10 puntos clave, el libro describe el movimiento radical, pero intenta también entender sus raíces, sus discursos y las consecuencias que puede tener por la convivencia democrática, que es precisamente lo que está en juego con el auge de la extrema derecha. Además, argumentan que estas formaciones políticas están llenas de contradicciones. "A menudo se presentan en la zona de la libertad y de la verdadera democracia, los intereses populares, pero cuando llegan al poder van desarticulando todos los sistemas de gobierno que garantizan la democracia", asegura Vicens tras haber hecho un vaciado de los programas electorales de los distintos partidos de extrema derecha europeos. Y pone de ejemplo las políticas de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; o de Viktor Orbán, su homólogo húngaro, con la propuesta de cambiar la ley electoral.

Ambos filósofos explican que creyeron conveniente escribir este libro porque la extrema derecha es un movimiento mundial que "quiere generar un cambio de sistema global". El ejemplar va dirigido a todo tipo de públicos, pero lo recomiendan sobre todo a esa gente que duda si votar a Aliança Catalana o Vox en las próximas elecciones, o directamente, a los simpatizantes de Silvia Orriols o de Santiago Abascal.

La pregunta clave que motivó a los autores fue: ¿por qué las encuestas muestran que la intención de voto en los próximos comicios gira hacia la derecha más radical? El último informe del Centro de Estudios de Opinión (CEO) señalaba que en unas hipotéticas elecciones en Cataluña, Aliança Catalana pasaría de 2 a 20 diputados en el Parlament.

Jordi Corominas apunta que "es muy complejo, pero mucha gente siente una especie de malestar y de angustia que al menos está producida por cuatro factores". En primer lugar, la desigualdad económica y condiciones de vida; en segundo lugar, la frustración sobre la participación política. En tercera posición, la meritocracia, «nos han hecho creer lo que decía Pep Guardiola, que si trabajas y te levantas temprano llegarás lejos, pero es falso». Y en cuarto lugar, el individualismo, que definen como "la falta de un nosotros", ya que en los espacios de encuentro se genera discusión, pero creen que "los algoritmos de las redes sociales crean un caldo de cultivo permanente para la extrema derecha".

Dos grandes temas estrella

Jordi Corominas y Joan Albert Vicens ponen énfasis en el tratamiento de la inmigración. Según Corominas, "el gran lema de Silvia Orriols es "la islamofobia es un deber"". El libro explica que la extrema derecha presenta la inmigración de forma distorsionada para crear una percepción de amenaza. Cuentan que la extrema derecha construye su relato a partir del miedo, la inseguridad y la necesidad de encontrar culpables.

Los filósofos rechazan la forma en que la extrema derecha trata la inmigración. Sin embargo, aceptan que la llegada de un millón de personas a Cataluña en poco tiempo plantea problemas. Proponen un cambio de actitud, "podemos afrontar los problemas de la vivienda, la lengua, la educación y los servicios públicos desde una división social o pensar que todas las personas somos dignas por igual" y defienden la búsqueda de una fórmula para integrarlas y contribuir a la buena convivencia.