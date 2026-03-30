John Wilson vuelve al DOCS Barcelona con su debut en el largometraje, 'The History of Concrete'

El cineasta estadounidense John Wilson participará en DocsBarcelona para presentar su debut en el largometraje, 'The History of Concrete', tras su paso por festivales como Sundance y CPH:DOX. El director, conocido por su serie de culto 'How To With John Wilson', estrenará además la película en España el 12 de mayo en el Cine Aribau, en una sesión especial que incluirá un coloquio con el público. Con su estilo irónico y observacional, Wilson convierte un tema aparentemente trivial como el hormigón en una reflexión original y profundamente humana sobre la vida urbana, revelando el humor, el absurdo y la belleza escondidos en lo cotidiano.

La sección Focus del festival, bajo el título Docs&Ciudad, estará dedicada este año al entorno urbano. Reunirá una selección de documentales que exploran las transformaciones, tensiones y relatos de ciudades contemporáneas en contextos tan diversos como Gaza, Barcelona, Granada, Tokio y Damasco. Según la codirectora Maria Colomer, muchas de las películas comparten una mirada que funciona como una “carta de amor” hacia ciudades en crisis o transformación, mostrando tanto sus heridas como los vínculos, afectos y memorias que persisten. El foco propone entender la ciudad no solo como un espacio en disputa, sino también como un lugar de pertenencia.

Entre los títulos destacados se encuentra 'With Hasan in Gaza', de Kamal Aljafari, que recupera imágenes filmadas en 2001 para reconstruir la vida cotidiana en la franja y trazar un viaje marcado por la memoria y la pérdida. La película fue premiada en el Festival de Locarno y nominada a los European Film Awards 2026. Por su parte, 'Corren las liebres', de Lorena Ros, sigue la historia de una mujer trans gitana que lucha por recuperar la custodia de sus hijos mientras enfrenta un desahucio en Barcelona, ofreciendo un retrato de las dinámicas de supervivencia en los márgenes urbanos.

También destaca 'Quién vio los templos caer', de Lucía Selva, que explora la memoria y la transformación de Granada a través de una propuesta entre el mito y la realidad, y que fue reconocida en CPH:DOX. Desde Japón, 'Numakage Public Pool', de Shingo Ota, documenta la desaparición de una piscina pública en Tokio y el impacto emocional y comunitario que genera entre sus usuarios. Finalmente, 'Little Sinner', de Daro Hansen y Thomas Papapetros, narra una historia de exilio que conecta Damasco con Europa, combinando archivos personales con imágenes recientes para reflejar la reconstrucción de una vida en nuevos entornos.