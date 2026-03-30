El grupo de música Goig lleva los gozos a ermitas y monasterios, fusionando música y espiritualidad rural

Los gozos (goigs) son canciones populares que se cantan a santos o para hacer alguna petición a la Virgen. En la Biblioteca de Cataluña conservan más de 30.000, algunos de mediados del siglo XVII. Ahora hay una banda de música del Bages quiere ponerlos en valor: se llaman Goig.

Hace unos meses han publicado su primer disco homónimo. Es delicado y, a su vez, una declaración de intenciones. Se combinan gozos originales con canciones propias, poesía y las voces de la gente mayor que les ha ayudado a recuperar melodías. Evocan una espiritualidad rural que es religiosa y animista a la vez, que se injerta de naturaleza, mitos y tradición.

«Sin agua no hay trigo ni pan. Sin campesinado aquí nadie comería», reivindican en los conciertos. Desde que empezaron hace dos años que ya llevan una veintena, especialmente en ermitas y pequeños pueblos. El sábado por la tarde estuvieron en Sant Llorenç de Morunys, en el claustro de su monasterio benedictino.

Los tres componentes de Goig se colocaron bajo un gran tejado de tres ramas. El público les escuchaba con atención, hasta que a medio concierto se dispararon los móviles con angustiosas alarmas de protección civil.

A los de Goig ya les había ocurrido algo similar cuando actuaron en el Monasterio de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. Llovía a cántaros, ellos cantaban los Goigs de la lluvia, que sirven para invocarlos... y empezaron a sonar alarmas anunciando tormentas.

«Siempre hemos tenido un punto apocalíptico», bromeaba la cantante del grupo, Elena Ribera, que se acompaña de una pedalera de loops. Otro cardoní como ella, Ramon Franch, toca la guitarra, unos tambores con piel de cabra hechos por Xixo luthier de San Pedro de Riudebitlles y una azada microfonada. El grupo lo completa la teclista y bailarina Laia Tatjé de Cabrianes.

El escenario estuvo presidido por una cesta de mimbre antes de montar, que parecía un solo luminoso. Al estar al aire libre, aparte de las alarmas de protección civil se oyeron más de una vez las campanas del pueblo. También el cantar de un carbonero que lleva grabado y que aparece también en el disco. Lo grabaron en Llobera, en el Solsonès, donde han realizado buena parte de las grabaciones.

Quien tiene un peso importante en las canciones es Cardona. De hecho, la idea del grupo nació en el 2022, cuando en plena sequía un grupito se encontró en la ermita de la Virgen del Remedio para pedir que lloviera. Allí oyeron cantar por primera vez a Dolors Codina. «Por eso se lo pide todo Cardona como ven, por esa gracia vuestra debemos lluvias os podéis», dice la letra. Fue ese impacto que hizo que Elena y Ramon se decidieran a investigar más y crear el grupo.

La canción que también habla de Cardona pero que no está grabada en ningún disco es Cascavells, una pieza inspirada en las caramelles de payés que se hacen. «Pique de pie muy fuerte para asustar a los malos espíritus», pedían al público mientras la cantaban.

El otro punto de referencia es Clariana de Cardener. Los empujones que había en la ermita de santa Ágata cuando daban pan tonto ha inspirado otra de las canciones.

La tatarabuelo de Cambrils

La abuela de Elena es de Clariana de Cardener y su tatarabuelo de Cambrils de la Montaña, en Odèn. En el concierto recuerdan cómo tuvo que irse a Barcelona para dar pecho. Así presentaron «La nodriza», una canción de cuna que les cantó una prima de la madre de Elena.

En los conciertos también se oye la voz del abuelo Jaume Solé, que canta un pedazo de caramella que dice que «entre los pueblos y naturaleza haya siempre hermandad». En el disco están las colaboraciones de la cantante Anna Ferrer y de la trompetista Alba Careta. Lo han editado también en vinilo y se puede comprar en los locales de Panaderos de Cardona y a través de su web. El concierto, incluido dentro del ciclo Mujeres de humo y agua, acabó con «Goigs de la memòria», donde reivindican la vida lenta y que les sirve de manifiesto final.