Gira de Rosalía, en directo | La catalana se prepara para sus conciertos en Madrid y Barcelona

'Lux', canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili

1) 'Sexo, Violencia y Llantas'

Un piano clásico abre el disco para introducirnos un dilema y acercarnos a la frontera entre lo terrenal y lo espiritual. "Quién pudiera vivir entre los dos; primero amaré al mundo, y luego amaré a Dios". En el primero, dice, "sexo, violencia y llantas". En el segundo, "destellos, palomas y santas". En el camino hasta esa segunda realidad establece su tándem de composición y producción con sus dos cómplices centrales del álbum, Dylan Wiggins y Noah Goldstein, ya partícipes de ‘Motomami’.

2) 'Reliquia'

La textura frondosa aportada por la London Symphony Orchestra va cobrando forma a medida que Rosalía repasa el camino vital andado y lo que ha perdido viajando por el mundo. Mirando a sus orígenes, apunta: “Crecí y el descaro lo aprendí ahí por Barcelona”. Y añade: “Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L. A.”, “un mal amor en Madrid”... La reliquia es su corazón, su pureza y su inocencia, que entrega sin cortapisas. "No soy una santa pero estoy blessed", estima. Los coros del Orfeó Català y la Escolania de Montserrat ahondan en el aura celestial de la canción, que al final se ve violentamente fracturada por un arreglo electrónico ‘glitch’ de signo caótico. Participa en la composición Guy-Manuel de Homem-Christo, de Daft Punk.

3) 'Divinize'

Rosalía canta en catalán (seis años después de ‘Milionària’) y se pone bíblica hablándonos de “la poma, que està prohibida” y apuntando que, para salvarte, tienes que mirarla “sense mossegar”. El estribillo, afilado y persistente, es en inglés. “A través de mi cuerpo puedes ver la luz”, repite sobre una poderosa dinámica de cuerdas y graves electrónicos en la que ha tomado parte, en las mezclas, Nigel Godrich, productor reconocido por sus trabajos con Radiohead como el clásico ‘OK Computer’ (1997).

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