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Gira de Rosalía, en directo | La catalana se prepara para sus conciertos en Madrid y Barcelona
EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
Rosalía arranca este lunes el tramo español de su gira mundial
Rosalía arranca este lunes el tramo español de su gira mundial en un momento paradójico en el que conviven hitos artísticos y grandes alabanzas con polémicas continuadas y alguna pequeña debacle como su abrupto concierto en Milán. Cuando el pasado noviembre se publicó su cuarto disco de estudio, el mundo entero pareció caer rendido a su acercamiento desde el pop a la música clásica. Medios globales reputados como Billboard, Rolling Stone o The Guardian lo colocaron en el podio de lo mejor del año, mientras que artistas como Madonna no dudaron en calificarla como "una visionaria".
Ignasi Fortuny
'Lux', canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
1) 'Sexo, Violencia y Llantas'
Un piano clásico abre el disco para introducirnos un dilema y acercarnos a la frontera entre lo terrenal y lo espiritual. "Quién pudiera vivir entre los dos; primero amaré al mundo, y luego amaré a Dios". En el primero, dice, "sexo, violencia y llantas". En el segundo, "destellos, palomas y santas". En el camino hasta esa segunda realidad establece su tándem de composición y producción con sus dos cómplices centrales del álbum, Dylan Wiggins y Noah Goldstein, ya partícipes de ‘Motomami’.
2) 'Reliquia'
La textura frondosa aportada por la London Symphony Orchestra va cobrando forma a medida que Rosalía repasa el camino vital andado y lo que ha perdido viajando por el mundo. Mirando a sus orígenes, apunta: “Crecí y el descaro lo aprendí ahí por Barcelona”. Y añade: “Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L. A.”, “un mal amor en Madrid”... La reliquia es su corazón, su pureza y su inocencia, que entrega sin cortapisas. "No soy una santa pero estoy blessed", estima. Los coros del Orfeó Català y la Escolania de Montserrat ahondan en el aura celestial de la canción, que al final se ve violentamente fracturada por un arreglo electrónico ‘glitch’ de signo caótico. Participa en la composición Guy-Manuel de Homem-Christo, de Daft Punk.
3) 'Divinize'
Rosalía canta en catalán (seis años después de ‘Milionària’) y se pone bíblica hablándonos de “la poma, que està prohibida” y apuntando que, para salvarte, tienes que mirarla “sense mossegar”. El estribillo, afilado y persistente, es en inglés. “A través de mi cuerpo puedes ver la luz”, repite sobre una poderosa dinámica de cuerdas y graves electrónicos en la que ha tomado parte, en las mezclas, Nigel Godrich, productor reconocido por sus trabajos con Radiohead como el clásico ‘OK Computer’ (1997).
Jordi Bianciotto
Todos los detalles sobre la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026': Fechas de los conciertos en Madrid y Barcelona
La era ‘Lux’ de Rosalía tendrá una pronta traslación a los escenarios: será esta próxima primavera. Un total de 42 conciertos de los que ocho tendrán lugar en España, concentrados en dos únicos escenarios: el Movistar Arena, de Madrid, donde Rosalía ofrecerá cuatro actuaciones, el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, en plena Semana Santa, y el Palau Sant Jordi, de Barcelona, sede de los otros cuatro, el 13, 15, 17 y 19 de abril.
En giras anteriores, la ausencia de instrumentistas en escena fue objeto de controversias y críticas. Que Rosalía opte por las ‘arenas’ y no por los estadios puede deberse a la dimensión desigual de su figura de un país a otro, pero también a las características del concierto, donde se presentará un disco de tonos más recogidos y matizados que en la campaña ‘Motomami’.
30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
Pedro del Corral
¿Habrá sorpresas en Madrid?
Últimamente, Rosalía acostumbra a cerrar sus trabajos con un tema con nombre de flor. Ahí está también Sakura. Es su particular ofrenda a Dios. Pocos artistas están a su nivel. A mí, me gusta compararla con Miles Davis. ¿Lo siguiente? Supongo que será el summum de la experimentación. O no. Ella dirá”.
Seguramente habrá sorpresas en Madrid y Barcelona. En Lyon no cantó Mundo nuevo ni Memória. Es posible que, en Portugal, por ejemplo, saque a Carminho. Quién sabe lo que está guardándose.
Laura Estirado
Joe Carayol, el estilista de la era 'Lux' de Rosalía: los 'looks' de aquel talento de la 080 convertido en maestro del archivo y el drama
Ya lo decía en 'Saoko': "Eh, yo soy muy mía, yo me transformo / Una mariposa, yo me transformo / Makeup de drag queen, yo me transformo / Lluvia de estrellas, yo me transformo". Con cada disco, Rosalía no solo ha experimentado con su música; también con su ropa. De la estética más cercana al flamenco tradicional con algún toque indie de 'Los Ángeles' (2017), transicionó al flamenco pop urbano y de vanguardia (tirando a choni poligonera: chándales, mucho rojo, uñas XXL...) con 'El Mal Querer' (2018), para adoptar luego el rollo 'Motomami Aesthetic' (art-pop vanguardista: cascos y chaquetas de motorista y moda de lujo tirando a lo punk...) de 'Motomami' (2022).
Ahora, con 'Lux' (2025), su estética ha virado al minimalismo místico y 'sophistication': más sofisticada, madura y 'lady'; más elegante y más dulce.
Pedro del Corral
No estás entendiendo los conciertos de Rosalía: el mayor experto en 'Lux' analiza los detalles ocultos de la gira que llega a Madrid
En los conciertos de Rosalía hay tantas capas que resulta complicado desmenuzarlas de una pasada. Son tantas las referencias pictóricas, cinéfilas y musicales que, en dos horas, con tanto estímulo, es difícil captarlas. Pasó en Lyon. Y, probablemente, ojo, suceda en Madrid. Este lunes, sacará lustre a Lux, su cuarto álbum, por primera vez en España. Y, aunque gran parte del show ya se haya filtrado a través de las redes sociales, los detalles clave han pasado desapercibidos. Motivo por el que, quizás, tras el éxtasis que desató con Motomami, haya recibido tantas críticas. Lo han tachado de minimalista, poco efectivo. Incluso la acusaron de hacer playback. Sin embargo, tal y como señala Daniel Gómez, autor de la primera tesis doctoral dedicada a la artista de Sant Esteve Sesrovires, el foco está mal colocado: “La gente no lo está entendiendo”. El experto estuvo en Francia y, desde entonces, concienzudo, ha analizado cada segundo del espectáculo que montó. Un universo oculto que volverá a desplegar en dos noches para la suerte de los más avispados.
Rosalía dice estar bien ante su próximo concierto en Madrid
"Bien, gracias", se ha limitado a responder Rosalía en Madrid a las preguntas de la prensa sobre cómo se encuentra tras el susto que tuvo lugar en MIlán, donde se encontraba cumpliendo sus compromisos profesionales. La artista tiene previsto subirse al escenario este lunes en la capital española, en un concierto que promete ser uno de los más esperados de su gira. Por su parte, Loli Bahía, amiga y apoyo de la artista, ha sido una figura clave en estos días complicados para la catalana.
Rosalía disfruta de Madrid junto a su amiga Loli Bahía
La cantante catalana, que encendió las alarmas hace apenas unos días, se ha dejado ver tranquila y en compañía de su amiga, Loli Bahía a pocos días de su concierto en la capital. Tras días de preocupación entre sus seguidores, Rosalía ha vuelto a la vida pública. La cantante ha disfrutado de una comida en Madrid junto a su amiga, Loli, en lo que muchos interpretan como una señal de recuperación tras el problema de salud que sufrió recientemente en Milán.
Aunque la artista evitó dar muchos detalles a la prensa, su actitud transmitía calma y cierta normalidad tras el episodio que le obligó a frenar momentáneamente su agenda internacional.
Pedro del Corral
"Su voz es inconmensurable"
Rosalía los ha convencido gracias a un cancionero intergeneracional que jamás ha dejado indiferente. Es tan profundo su universo que cualquiera ha podido encontrar ahí su particular refugio. “Su voz es inconmensurable. Cada vez tiene más registros en sus temas, lo que hace que llegue fácilmente a muchos públicos. Explora la emoción y el atrevimiento como nadie”, subrayan Rodríguez e Iborra, los autores de 'Buscando a Rosalía'.
Rosalía abandona Milán junto a Loli Bahia
Tras la cancelación de su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, Rosalía ha abandonado la ciudad italiana en las últimas horas. A la cantante se le ha visto acompañada de su compañera, Loli Bahía. En la imagen se puede ver a Rosalía llevando gafas de sol y una camiseta que, precisamente, está diseñada por su amiga.
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