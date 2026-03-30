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Gira de Rosalía, en directo | La catalana se prepara para sus conciertos en Madrid y Barcelona

EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

Rosalía comenzó este lunes la gira de su cuarto disco, el místico 'Lux', en Lyon (Francia), donde la catalana rindió al público con un viaje ecléctico que por momentos fue teatral como un ballet y a ratos desenfrenado como una fiesta electrónica en una iglesia abandonada. EFE/X de Lux Tour SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO). SÓLO USO EDITORIAL

Rosalía comenzó este lunes la gira de su cuarto disco, el místico 'Lux', en Lyon (Francia), donde la catalana rindió al público con un viaje ecléctico que por momentos fue teatral como un ballet y a ratos desenfrenado como una fiesta electrónica en una iglesia abandonada. EFE/X de Lux Tour SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO). SÓLO USO EDITORIAL / JUANJO MARTIN

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

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La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

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