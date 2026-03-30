Feltrinelli desembarca en España de la mano de Anagrama

‘Piano piano’, con la adquisición primero de la editorial Anagrama, de la que es propietario mayoritario, y la compra poco después de La Central, cadena de librerías de la que posee el 90% de las acciones, el grupo Feltrinelli empieza a echar raíces en España para convertirse en un actor clave del mercado latinoamericano. Hablamos de un gigante con más de 70 años de historia, diez sellos editoriales, más de un centenar de librerías y un volumen de negocio de más de 500 millones de euros.

Un pequeño imperio con sede en Milán que ha empezado a expandirse por el mundo con la apertura de una nueva librería en Montevideo (Uruguay), la primera, se supone, de muchas en territorio latinoamericano, y el estreno en España y Latinoamérica de Feltrinelli Editores, nuevo sello editorial que el próximo mes de mayo desembarcará en las librerías con un título que es toda una declaración de intenciones: ‘Doctor Zhivago’.

Un lanzamiento bisagra que, además de recordar que Feltrinelli fue la primera editorial del mundo en publicar la obra maestra de Borís Pasternak, prohibida en la URSS y cuya edición le costó al fundador Giangiacomo Feltrinelli su expulsión del Partido Comunista Italiano, viene a conectar espiritualmente la historia de la editorial transalpina con el futuro del nuevo sello. La novela de Pasternak es, tal y como explica el editor José Hamad, el puente que conecta dos tradiciones y otros tantos continentes. Porque, a partir de ahí, advierten, todo será literatura contemporánea y novedades con vocación de "intervenir en la conversación cultural". Así, los clásicos del catálogo Feltrinelli, alineación estelar formada por, entre muchos otros, Henry Miller, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Nadine Gordimer, José Saramago, Gabriel García Márquez, Günter Grass, Doris Lessing, Antonio Tabucchi, Hertha Muller o Isabel Allende, habrá que seguir buscándolos en otro sitio.

Diseño de los primeros títulos de Feltrinelli Editores / FELTRINELLI EDITORES / Europa Press

Entre los primeros títulos programados figuran ‘Principio, medio, fin’, la nueva novela de la mexicana Valeria Luiselli; un par de ensayos de Richard Ford y Alessandro Baricco, autores de Anagrama que se asoman temporalmente a Feltrinelli Editores a modo de ilustres embajadores; una colección de cuentos surgida de los escombros de Irlanda del Norte y firmada bajo el pseudónimo de Liadan Ní Chuinn; ‘La carne’, la hipnótica novela con la que David Szalay ganó el último Booker; ‘Regreso a Trieste’, de Federica Manzon; y ‘Twist’, de Colum McCann. La intención del nuevo sello es moverse entre los 16 y 18 títulos anuales, cifra que lo sitúa en la media de otras editoriales de tamaño medio como Libros del Asteroide.

A nivel empresarial, Feltrinelli Editores nace bajo el paraguas de la editorial Anagrama, con la que comparte oficinas, personal y dirección editorial a cargo de Silvia Sesé. En paralelo, también se ha puesto en marcha la Fundación Feltrinelli Anagrama, un proyecto independiente "dedicado al pensamiento, la cultura y el debate público".

Todas estas novedades coinciden con la oficialización, vía BORME, del relevo en la cúpula de Anagrama: según recogía esta semana el boletín, el fundador de la editorial, Jorge Herralde, abandona definitivamente la presidencia, cargo que queda en manos de Silvia Sesé. Herralde ya había dejado la dirección de Anagrama en 2017, cuando concluyó la adquisición de las acciones por parte de Feltrinelli, pero seguía ostentando la presidencia.

Fuentes de la editorial matizan que el traspaso se produjo hace más de un año y que Herralde, que se quedó con un simbólico 1% de la editorial que fundó en 1969, mantiene su vinculación con la editorial y un despacho en las oficinas de la editorial barcelonesa.