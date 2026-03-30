FACUA alerta sobre webs fraudulentas que venden entradas falsas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona

FACUA-Consumidores en Acción ha alertado sobre la aparición de varias páginas web fraudulentas que están vendiendo entradas falsas para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona, previstos en los próximos días. Estas webs aseguran ofrecer “entradas oficiales” e incluso “acceso prioritario seguro”, a pesar de que las entradas reales se agotaron pocas horas después de salir a la venta en los canales oficiales.

Entre los sitios detectados se encuentran rosaliaentradas-luxtour.com y rosalia-tour.com, que presentan múltiples señales de fraude. Algunas herramientas como navegadores o antivirus ya las identifican como peligrosas y bloquean su acceso. Además, estas páginas apenas ofrecen información de contacto —sin teléfono ni correo electrónico— y muestran precios y categorías de entradas que no coinciden con la distribución real de los recintos, como el Movistar Arena de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Varias fans hacen cola para el concierto de Rosalía, en el Movistar Arena, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). La semana pasada arrancó en Lyon el 'Lux Tour', la nueva gira de Rosalía para presentar su cuarto álbum de estudio. La gira, que incluye 42 fechas entre Europa y América, cuenta con ocho fechas en España, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona. 30 MARZO 2026 Eduardo Parra / Europa Press 30/03/2026. Eduardo Parra;category_code_new; / Eduardo Parra / Europa Press

Para atraer a más víctimas, estas webs se promocionan mediante anuncios en Instagram con mensajes como “nuevas plazas disponibles” o “más de 1.000 entradas disponibles”, generando una falsa sensación de urgencia y disponibilidad. FACUA advierte de que podrían surgir más páginas similares en los próximos días con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los usuarios.

Por ello, la asociación recomienda extremar la precaución, desconfiar de cualquier web no oficial y verificar siempre las fuentes antes de realizar una compra. En caso de haber sido víctima de una estafa, aconseja denunciar ante las autoridades, revisar las condiciones del método de pago por si existiera algún seguro que cubra este tipo de fraudes y acudir a FACUA para recibir asesoramiento sobre cómo intentar recuperar el dinero.