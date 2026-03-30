Fenómeno global
BTS lidera Billboard con su álbum de regreso y logra el mayor éxito de un grupo en una década
BTS, el coloso del k-pop, alterna riesgo y complacencia en su nuevo disco, 'ARIRANG'
Así fue el regreso de BTS en su concierto en Seúl: emoción, hits y nuevo álbum 'ARIRANG'
Vídeo | Los reyes del k-pop BTS arrasan en su concierto de regreso: "¡Hola Seúl, estamos de vuelta!"
El álbum regreso de la icónica banda de K-pop BTS, 'Arirang', debutó en la cima de la lista Billboard, logrando el mejor estreno de un grupo en más de una década y posicionándose como el mayor éxito comercial desde el récord de Taylor Swift.
La producción discográfica entró en la lista con un total de 641.000 unidades equivalentes, de las cuales 532.000 corresponden a ventas físicas, según datos de Billboard.
También el tema principal de la banda, 'Swim', alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en el séptimo número uno en la carrera del grupo de pop surcoreano y el primero desde 2021.
Hito histórico
Estas cifras otorgan al grupo surcoreano la mejor semana de ventas para un álbum de un grupo en más de una década.
Además, la evolución de 'Arirang' supone el debut más potente en términos de unidades desde que 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift alcanzó la histórica cifra de cuatro millones de unidades.
4 millones de copias
El nuevo álbum de BTS, tras su pausa de más de tres años por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, vendió más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart, y su videoclip del sencillo 'Swim' ha superado las 80 millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado 20 de marzo.
Concierto en Netflix
El esperado regreso de la banda surcoreana a los escenarios reunió además a más de 18 millones de espectadores globales en Netflix, según datos de la plataforma de contenidos en línea.
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