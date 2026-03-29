Sismògraf une danza y naturaleza en Olot

El festival Sismògraf de Olot estrenará una original pieza 'Nomadics', que irá precedida de un paseo de tres horas que los bailarines compartirán con el público y que acabará en el Teatro Principal, donde está programado el espectáculo. La idea de 'Nomadics', original creación de la compañía belga Voetvolk, la aclamada formación de Lisbeth Gruwez y el compositor y músico Maarten Van Cauwenberghe cuyo lenguaje explora el movimiento en diferentes estados de éxtasis. "Caminamos para poner el cuerpo y las ideas en movimiento", dice Tena Busquets, directora del Sismògraf, una propuesta con espectáculos curiosos y originales. Otra destacada propuesta es 'Vortex' de Humanhood, estrenado en el Grec, una obra de danza contemporánea que transforma el escenario en un tornado.

'Nomadics' invita a caminar por el bosque antes de ver el espectáculo. / Joerithiry Stuk

La muestra que regresa a Olot del 23 al 26 de abril y ofrecerá el día de Sant Jordi una programación dedicada a la relación de los libros con la danza y que incluirá una instalación en forma de dragón. La semana anterior, el fin de semana del 18 y 19 de abril, la ciudad gerundense acogerá el Sismodansa a modo de prólogo.

Tena recuerda que el Sismògraf invita a reflexionar sobre los retos sociales y ambientales, a caminar y ser consciente de lo que nos rodea con propuestas de calidad y accesibles, tanto por el precio de los espectáculos -gratuitos o a 15 euros- como para aquellos que necesiten mochilas vibratorias o audiodescripción.

Piedras y barro

Entre los espectáculos de este año destacan originales propuestas como la del holandés Nick Steur, 'Care to carry' con un taller lúdico y reparto de piedras entre los participantes que acabarán aguantándolas sobre la cabeza en equilibrio y caminando por Olot. Otra acción participativa será 'Mapa brut' de la colombiana María Camila Sanjinés que utiliza el barro para modelar cartografías.

Un momento de 'Care to Carry'. / Nick Steur

Desde Canadá viene Manuel Roque con 'Bang Bang' un homenaje a la resistencia, y desde Inglaterra, 'Lady Garden', de la premiada Francesca Baglione, una propuesta muy visual sobre el mundo de las flores y nuestra relación con ellas. De Francia viene 'Notre Forêt', de Justine Berthillot, es una mezlca de danza, circo e instalación plástica y sonora inspirado en la selva amazónica peruana.

Transmisión

La veterana compañía de danza contemporánea catalana Mal Pelo participará con 'We', una obra sobre transmisión de conocimiento de María Muñoz y Pep Ramis a la siguiente generación de bailarines de la compañía de la que sus hijos forman parte.

Un momento de 'We'. / Tristan Perez-Martin

Nada que ver con el espectáculo de calle 'Granotes al cel, aigua a la terra! Rituals i danses de la pluja' de Banda Esfèrica, compañía de Carlota Grau y Raquel Cors, un espectáculo de humor inspirado en los rituales para invocar la lluvia estrenado en Fira Tàrrega. 'Oasi' de Irene Vicente, que ya se vio en Festival Grec juega con una instalación performática pensada para ser un espacio de descanso en medio de la ciudad.

Irene San Vicente en 'Oasi'. / Cedida por Sismògraf

La experiencia Parc Nou en Moviment, un itinerario de presentación de obras de danza contemporánea, reunirá el último día a compañías de Galicia, Madrid y Navarra como Elvi Balboa, Los que faltaban/La compañía joven de 180, Erain, además de las catalanas de Àngel Duran y Laia Santanach.

Nuevo camino

No ser ya un festival estrestratégico ha permitido al Sismògraf descubrir nuevos caminos y acecarse más a la ciudadanía de Olot que ha crecido en 10.000 en los últimos cinco años. Actualmente tiene 40.000 habitantes. "Queremos que el Sismògraf ayude a repensar el mundo contemporáneo y conecte a todo tipo de público. Facilitar a través de espectáculos de calle o de sala entender mejor y hablar de ecofeminismo o prosperidad compartida, por ejemplo, a través de las artes escénicas", indica su directora.