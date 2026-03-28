Una reflexión sobre la guerra, la sexualidad y la masculinidad, 'Kingdom', premiada en el D'A

El jurado del premio Talents x ESCAC, integrado por Pepa Blanes, Eduard Sola y Pol Guasch, ha otorgado el galardón, dotado con 15.000 euros, a Kingdom, de Michał Ciechomski. La obra ha sido reconocida por su hipnótica exploración estética y política del nacionalismo y la violencia, así como por su capacidad para reformular el imaginario apocalíptico y generar imágenes perdurables sobre los desafíos contemporáneos. El jurado también ha destacado el diálogo que establece entre guerra, masculinidad y sexualidad, desde una mirada innovadora y exigente que evita cualquier concesión al espectador.

Por su parte, el premio Un Impulso Colectivo x DAMA, dotado con 5.000 euros, ha recaído en El vol de la cigonya, de Soumaya Hidalgo Djahdou y Berta Vicente Salas. El jurado, compuesto por Andrea Stavenhagen, Annamaria Scaramella y Laura Fernández, ha valorado la honestidad, naturalidad y sentido del humor con que la película aborda, en una doble primera persona, la experiencia de vivir entre dos mundos y el viaje identitario que implica.

Además, se ha concedido una mención especial a Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín, por la vanguardia de su propuesta formal, que dialoga con una sensibilidad clásica. El jurado ha subrayado la belleza de su narrativa etérea y su aproximación a la amistad masculina y el cuidado desde una perspectiva renovadora.

El jurado de la crítica internacional FIPRESCI, formado por Dimitra Bouras, Javier Parra y Luis Vélez, ha distinguido con su premio a Estados generales, de Mauricio Freyre, destacando la originalidad y la fuerza narrativa de un dispositivo documental que, con vocación didáctica, analiza diversas formas de colonialismo. Este mismo título ha sido también reconocido con el Premio Talents Verd, que pone en valor su propuesta de viaje físico y simbólico en torno a la relación entre territorio, naturaleza y memoria, así como su revisión del legado colonial desde una perspectiva que sitúa la biodiversidad en el centro.

En la sección de cortometrajes de Un Impulso Colectivo, el jurado compuesto por Cordelia Alegre, Emilio Hupe y Javier Pascual ha premiado Llenya, de Manel Raga, con una dotación de 1.000 euros. La obra ha sido destacada por su aproximación a la memoria y su carácter de despedida poética del cineasta a su abuelo.

Por otro lado, el premio D’A Film Lab Barcelona, dotado con 20.000 euros destinados a la posproducción, ha sido para Taranta, de Samuel Nacar. El jurado ha resaltado su retrato social vibrante, la autenticidad de sus personajes y su capacidad para abordar temas universales con una narrativa ágil y orgánica.

El Jurado Joven, formado por 15 participantes de entre 18 y 25 años, ha otorgado su premio a Barrio triste, de Stillz, un debut que retrata a la juventud de los suburbios de Medellín con una marcada impronta musical.

Finalmente, los premios del público al mejor largometraje y cortometraje se darán a conocer el 30 de marzo. Hasta el momento, encabezan las votaciones Hiedra, de Ana Cristina Barragán, y Ferides, de Alba Cros.