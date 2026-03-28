Pierre Lemaitre ajusta cuentas con el capitalismo: "La misión de la literatura es explicar cómo hemos llegado hasta aquí"

Pierre Lemaitre (París, 1951) se presenta guasón —"me llamo Michel Houellebecq y estoy muy contento de estar en Italia", suelta nada más sentarse— y casi se diría que liviano, mucho más ligero, después de cerrar con 'Grandes promesas' (Salamandra) esa tetralogía con la que ha pasado revista a los llamados 'años gloriosos' de la historia de Francia. Treinta años, los que van de 1945 a 1975, que sentaron las bases del capitalismo moderno y, si le preguntan al novelista francés, plantaron y regaron la semilla de todos los males que seguimos arrastrando hoy en día.

"Aquella Francia era como un adolescente que aún tiene esperanza y disfruta de una manera salvaje del presente sin pensar en las consecuencias. Francia era eso. Un adolescente feliz y encantado", explica el francés, visiblemente satisfecho tras completar "el 70 %" de ese monumental proyecto de narrar el siglo XX en clave de saga familiar folletinesca que se impuso en 2013, segundos antes de ganar el Goncourt con 'Nos vemos allá arriba'. "Como buen hijo de obrero, me gustan las cosas bien hechas y acabadas, pero también estoy contento y aliviado, porque casi he llegado al final. No puedo decir que esté orgulloso de mi trabajo, pero no me avergüenzo de él. No he fracasado”, reflexiona Lemaitre, a quien aún le esperan otras tres novelas para completar su ambicioso proyecto. "La última llegará más o menos cuando cumpla 80 años, lo que me parece razonable y bastante ambicioso", asegura.

Hasta entonces, el más decimonónico de los escritores del siglo XXI sigue ajustando cuentas con el neoliberalismo sin freno y mostrando las muchas sombras de una era hecha de automóviles veloces, especulación inmobiliaria y prosperidad aparentemente garantizada. "Es una época en la que el capitalismo funciona muy bien y todas las familias confían en el ascensor social y en que la vida de sus hijos podrá ser mejor que la suya. Eso lleva a pensar que Francia va bien", ironiza Lemaitre.

La realidad, sin embargo, iba por otro lado, como bien sabe esa familia de inmigrantes españoles, segunda generación de refugiados republicanos, que en la novela encadena las penurias de la agricultura con las cicatrices de la guerra de Argelia. "Como escritor quiero dejar testimonio y mostrar también que hay mucha gente que quedaba excluida. La misión de la literatura es explicar cómo hemos llegado hasta aquí, y está claro que la razón es el capitalismo como sistema económico", defiende Lemaitre, para quien urge rastrear sus orígenes y evolución "ahora que se ha extendido un dicho que reza que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo".

Lemaitre, fotografiado en Barcelona / Pau Gracià

Un futuro muy negro

'Grandes promesas', ambientado entre septiembre de 1963 y marzo de 1968, crece sobre asuntos aparentemente mundanos como la construcción de la circunvalación de París y el culto al coche, sinónimo de "libertad, independencia y progresión de clase" pero también un artefacto "que contribuirá al calentamiento global del que hoy somos herederos", para seguir explorando temas como el abuso de poder, la corrupción y la desigualdad extrema. "Aunque escribiera sobre la China del siglo III, también eso resonaría en nosotros, porque la literatura trabaja con grandes pasiones humanas que siguen siendo las mismas aunque pasen los años", desliza cuando se invocan los paralelismos entre su última novela y la Francia contemporánea.

Para entrar en materia un poco más política y seguir la pista desde los polvos a los lodos, sin embargo, habrá que esperar a las próximas entregas. "El nacimiento de los primeros partidos de extrema derecha en Francia llega un poco más tarde, en los años 70. De hecho, el principal partido de extrema derecha se fundó en 1972. Este será uno de los temas principales de la última parte de mi serie de novelas, la que abarca desde 1970 hasta finales de los 90", avanza. Ahí seguirán, moviendo los hilos, los Pelletier, familia que acompaña a Lemaitre desde hace años y cuyos desmanes y desventuras tropiezan aquí con establos colectivos, citas erróneas de Dostoievski y hondos traumas poscoloniales. "Los escritores estamos fascinados por las familias porque es como una miniatura de la sociedad, un lugar en el que se desarrollan todas las pasiones", asegura.

Pierre Lemaitre / Pau Gracià

Además de una nueva novela para promocionar, Lemaitre trae también bajo el brazo una jugosa sorpresa ya que, por primera vez desde que jubiló al malcarado comandante Camille Verhoeven hace la friolera de quince años, el francés planea su regreso a la novela negra. "No voy a volver nunca a la novela policial, no tengo ganas de escribir sobre investigaciones y policía, pero me sigue interesando mucho el crimen y la novela negra como espejo de la sociedad", explica. De ahí saldrá un libro que, asegura, es el resultado no de una buena idea, sino de "una muy buena". "Lo único que puedo decir es que habla de la dominación masculina y del dinero. Es un libro que debería mostrar la dominación masculina hace una generación, hace 25 años, un tiempo muy cercano y muy lejano", desvela.

Sus razones, defiende, son simples. "Tenía ganas de volver a los orígenes de mi trabajo”, relativiza. Algo parecido sirve para explicar que haya elegido una familia de inmigrantes españoles como contrapunto a los Pelletier. "El primer motivo es que, en los años de la novela, Francia estaba experimentando una afluencia bastante grande de refugiados españoles, pero hay una razón más personal: mi primera novia, Soledad, era española, y cuanto más viejo me hago recuerdo con mayor ternura mis años de juventud", reconoce.