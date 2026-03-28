Con 94 años
Muere el actor James Tolkan, conocido por encarnar figuras de autoridad y por su papel en 'Regreso al futuro' y 'Top Gun'
Se consolidó como uno de los rostros más conocidos del cine y la televisión estadounidense como un intérprete de personajes estrictos
El actor James Tolkan ha muerto a los 94 años de edad en Nueva York. El intérprete, conocido por dar voz a figuras de autoridad, saltó a la fama por ser el director Strickland en 'Back to the Future', con su icónico "holgazanes", o por dar voz al comandante Stinger en 'Top Gun'.
Tolkan se consolidó como uno de los rostros más conocidos del cine y la televisión como un intérprete de personajes de autoridad y con mucho carácter. Nacido en Nueva York en 1931, comenzó a trabajar en la industria en los años setenta, destacando rápidamente por su capacidad para encarnar figuras con una presencia imponente.
A lo largo de su trayectoria, participó en numerosas producciones, aunque alcanzó especial notoriedad por su papel como el estricto director Strickland en 'Back to the Future', personaje que se convirtió en un icono del cine popular de los años ochenta. También dejó huella como superior militar en 'Top Gun', reforzando su imagen de figura rígida y disciplinaria. Su perfil encajó de manera natural en este tipo de roles, lo que le permitió construir una identidad muy definida.
Más allá de sus papeles más conocidos, Tolkan desarrolló una carrera constante en cine y televisión. También apareció en películas como 'WarGames', donde interpretó a un oficial militar en plena tensión tecnológica de la Guerra Fría, o 'Masters of the Universe', en la que asumió un registro más fantástico.
- Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
- Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
- Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom
- Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
- ‘MasterChef Celebrity’ se reinventa: RTVE prepara una edición 'All Stars' por su décimo aniversario
- Junts rechaza la prórroga de alquileres: 'Hay casos en que el propietario del piso es más vulnerable que el que está dentro
- El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
- Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE