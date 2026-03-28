Gira de Rosalía, en directo |La catalana se prepara para su desembarco en Madrid y Barcelona

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Rosalía disfruta de Madrid junto a su amiga Loli Bahía a cantante catalana, que encendió las alarmas hace apenas unos días, se ha dejado ver tranquila y en compañía de su amiga, Loli Bahía a pocos días de su concierto en la capital. Tras días de preocupación entre sus seguidores, Rosalía ha vuelto a la vida pública. La cantante ha disfrutado de una comida en Madrid junto a su amiga, Loli, en lo que muchos interpretan como una señal de recuperación tras el problema de salud que sufrió recientemente en Milán. Aunque la artista evitó dar muchos detalles a la prensa, su actitud transmitía calma y cierta normalidad tras el episodio que le obligó a frenar momentáneamente su agenda internacional. La cantante aseguraba estar: "Bien, gracias" tras el susto que tuvo lugar en la ciudad italiana, donde Rosalía se encontraba cumpliendo sus compromisos profesionales. La artista tiene previsto subirse al escenario este lunes en Madrid, en un concierto que promete ser uno de los más esperados de su gira. Por su parte, Loli Bahía, amiga y apoyo de la artista, ha sido una figura clave en estos días complicados para la catalana.

Pedro del Corral "Su voz es inconmensurable" Rosalía los ha convencido gracias a un cancionero intergeneracional que jamás ha dejado indiferente. Es tan profundo su universo que cualquiera ha podido encontrar ahí su particular refugio. “Su voz es inconmensurable. Cada vez tiene más registros en sus temas, lo que hace que llegue fácilmente a muchos públicos. Explora la emoción y el atrevimiento como nadie”, subrayan Rodríguez e Iborra, los autores de 'Buscando a Rosalía'.

Rosalía abandona Milán junto a Loli Bahia Tras la cancelación de su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, Rosalía ha abandonado la ciudad italiana en las últimas horas. A la cantante se le ha visto acompañada de su compañera, Loli Bahía. En la imagen se puede ver a Rosalía llevando gafas de sol y una camiseta que, precisamente, está diseñada por su amiga.

Pedro del Corral ¿Rosalía cristiana? Sus biógrafos analizan los misterios de 'Lux': "Explora el atrevimiento como nadie" Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra están detrás de 'Buscando a Rosalía', la primera biografía realizada a la artista de Sant Esteve Sesrovires: a tres días del primer concierto en Madrid, diseccionan el universo que desplegará en el Movistar Arena. Siga leyendo aquí.

Alosa, Ginestà y Oques Grasses se imponen en los Premios Enderrock de la Música Catalana Los grupos Alosa, Ginestà y Oques Grasses son los grandes ganadores de los Premios Enderrock de la Música Catalana, al imponerse en tres y dos categorías respectivamente, distinciones que han recibido en la gala celebrada este jueves en el Auditorio de Girona. Los premios de la crítica, que se habían hecho públicos a inicios de año, reconocen como mejor disco del año a 'L'ham de la pregunta' de Remei de Ca la Fresca, a Sidonie como mejor artista por 'Catalan Graffiti' y a Rosalía le concede un galardón especial por 'Lux'.

Rosalía y Loli Bahia, de la mano Rosalía y Loli Bahia llegan cogidas de la mano al aeropuerto de Madrid tras su paso por Milán. La cantante canceló su concierto en la ciudad italiana por una "grave intoxicación alimentaria" y en cuatro días retomará la gira en la capital española.

Rosalía reúne a Marta Ortega, Jon Kortajarena y Pierpaolo Piccioli en su concierto en París / EPC Jon Kortajarena, Marta Ortega y el diseñador Pierpaolo Piccioli, fans de Rosalía El modelo Jon Kortajaerna no quiso perderse el concierto de Rosalía en París y compartió en redes varias fotos con sus amigos Marta Ortega (la presidenta no ejecutiva de Inditex) y el diseñador italiano Pierpaolo Piccioli (antes en Valentino y hoy al frente de Balenciaga).

Alba Giraldo "No podemos olvidar que sigue siendo persona" A pesar de la cancelación del concierto de Rosalía en Milán, los asistentes pudieron disfrutar de aproximadamente la primera hora del espectáculo. Entre ellos se encontraba Alejandro, un joven de 26 años que había viajado desde Tenerife a Milán exclusivamente para verla. “La mitad del ‘show’, que fue más o menos lo que vimos, fue una experiencia única”, relata. "Que se quedara a medias fue bastante triste, pero no podemos olvidar que sigue siendo persona, creo que un verdadero fan lo entendería", valora, comprensivo.

Rosalía, tras la cancelación de su concierto en Milán: "Estoy mejor" Rosalía ha publicado un mensaje en Instagram tras la cancelación de su concierto en Milán. "Estoy mejor. Gracias por todo el amor y la compresión de todo el mundo que estuvo allí"", dice el escrito que va adjunto a una fotografía en la que aparece estirada en una camilla y en la que la están administrando suero por vía intravenosa.