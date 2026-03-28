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Disney rodará 'Enredados' en España: este será el principal escenario de la superproducción

Generará un impacto económico, laboral y social significativo

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Disney rodará 'Enredados' en España: este será el principal escenario de la superproducción

Disney rodará 'Enredados' en España: este será el principal escenario de la superproducción / INFORMACIÓN

C. Suena

C. Suena

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La Comunidad Valenciana se convertirá en uno de los grandes platós de Disney. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que la nueva versión de acción real de ‘Enredados’ se rodará en el territorio autonómico, con Alicante como eje principal del proyecto.

Según han confirmado fuentes de la Generalitat, el escenario principal del rodaje será Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos de Alicante, que volverán a acoger una gran superproducción internacional. Además, la película también se grabará en diversos enclaves de la Comunitat Valenciana y otras zonas de España.

El anuncio llega en plena fase de preproducción de la cinta, una de las más esperadas de Disney dentro de su estrategia de adaptar clásicos animados al formato de acción real.

Alicante, epicentro del rodaje

La elección de Ciudad de la Luz como base del proyecto supone un impulso clave para el complejo audiovisual alicantino, que refuerza su papel como uno de los principales polos de producción del sur de Europa.

Desde la Generalitat destacan que este acuerdo posiciona a la Comunidad Valenciana como centro de coordinación de la producción, lo que implica no solo rodajes, sino también actividad logística, técnica y creativa vinculada al proyecto.

Una apuesta estratégica para la Comunidad Valenciana

El president ha subrayado que esta producción “supondrá un impulso estratégico para el sector audiovisual valenciano” y generará un impacto económico, laboral y social significativo. En este sentido, ha destacado que atraer una superproducción de Disney refuerza la imagen de la Comunitat como destino competitivo para grandes inversiones internacionales, además de consolidar su proyección en la industria cinematográfica global.

La Generalitat ha reiterado su compromiso de seguir impulsando el sector audiovisual como uno de los motores económicos del territorio.

El regreso de Rapunzel en acción real

‘Enredados’, el clásico animado de 2010 que recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo, dará el salto al cine de acción real con dirección de Michael Gracey ('The Greatest Showman').

El propio director ha destacado el atractivo del país para el rodaje: “Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”.

La película contará con Teagan Croft como RapunzelMilo Manheim como Flynn Rider y Kathryn Hahn como Madre Gothel, en un reparto que se completará en las próximas semanas.

Un escaparate internacional

Más allá del impacto económico, el rodaje de ‘Enredados’ en la Comunidad Valenciana supone una oportunidad única de proyección internacional.

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Las localizaciones valencianas que aparezcan en la película podrían convertirse en nuevos reclamos turísticos, siguiendo la estela de otras grandes producciones que han impulsado destinos tras su estreno.

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