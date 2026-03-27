¿Qué es el Viernes de Dolores y por qué se celebra antes de Semana Santa?

Hoy, viernes, es uno de los días más esperados por la comunidad católica, especialmente en España. Durante esta jornada, no solo se celebra San Ruperto de Worms o Salzburgo, obispo y misionero conocido como el apóstol de Baviera, sino que se conmemora el Viernes de Dolores. Esta antigua tradición contempla el sufrimiento de la Virgen María en torno a la pérdida de su hijo Jesús y, en muchos lugares, se vive con misas, procesiones y paraliturgias.

Una tradición muy arraigada

La devoción a la 'Mater dolorosa' comenzó a desarrollarse en el siglo XI, pero su conmemoración formal no se popularizó hasta el siglo XV gracias al nacimiento de las primeras hermandades y cofradías. En 1472, el Papa Benedicto XIII la impulsó dentro del calendario litúrgico y, posteriormente, en 1814, el Papa Pío VII introdujo la celebración en el calendario romano. No obstante, en 1969, el Concilio Vaticano II limitó la obligatoriedad de su celebración para evitar duplicidades con el 15 de septiembre, día de Nuestra señora de los Dolores (o de la Virgen Dolorosa).

Esta festividad se celebra el viernes anterior al Domingo de Ramos, marcando el inicio espiritual de la Semana Santa, y honra los sufrimientos de la Virgen María, que se narran en siete episodios bíblicos:

La profecía de Simeón: al presentar a Jesús en el templo, el anciano Simeón predice que el niño será símbolo de contradicción y advierte a María que una espada atravesará su alma, anticipando su sufrimiento. La huida a Egipto: José, marido de la Virgen, avisado por un ángel en sueños, lleva a María y al niño Jesús a Egipto para escapar de la Matanza de los Inocentes, ordenada por el rey Herodes, y permanecen allí hasta la muerte del monarca. La pérdida de Jesús en el templo: a los 12 años, y sin que María y José lo sepan, Jesús se queda en el templo de Jerusalén durante la Pascua. Después de tres días de búsqueda angustiosa, lo encuentran sentado entre los doctores de la Ley, asombrando a todos con su sabiduría. El encuentro de Jesús camino al Calvario: María encuentra a su hijo cargando una cruz de camino al Calvario. Sus miradas se cruzan, uniendo su sufrimiento y reafirmando su voluntad divina. La crucifixión y muerte de Jesús: la virgen presencia la agonía de su hijo, quien es clavado en la cruz por los romanos como castigo por los pecados de toda la humanidad. Tras varias torturas, fallece y un soldado le traspasa el costado con una lanza. El descendimiento de la cruz: el cuerpo de Jesús es bajado del madero por sus seguidores José de Arimatea y Nicodemo y la Virgen María recibe su cuerpo en brazos. La sepultura de Jesús: Jesús es sepultado en una tumba, propiedad de Arimatea, y es custodiada por los soldados romanos. El domingo por la mañana, María Magdalena encuentra la tumba vacía, lo que anuncia la resurrección de Cristo.

La iconografía del Viernes de Dolores

Dado que este viernes se centra en el luto de la Virgen María, en muchos sitios se la suele representar vestida de negro, con lágrimas en los ojos, manos entrelazadas y el corazón atravesado por uno o siete puñales. Es una imagen de piedad, soledad y fortaleza que se muestra en las procesiones que se están realizando hoy.

Aunque se están celebrando varios actos litúrgicos en distintas localidades, Barcelona cuenta con la procesión de Nuestra Señora de los Dolores, organizada por la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, que empieza y acaba en la iglesia de San Jaime (en la calle Ferran), y recorre el barrio Gótico. Asimismo, en la iglesia de la Sagrada Família se lleva a cabo una recreación de la Pasión de Cristo con luces y música.