Sopa de Cabra celebra sus 40 años con un recopilatorio en directo, 'Grans èxits i estimats fracassos'

Sopa de Cabra celebra sus cuarenta años de trayectoria con un recopilatorio en el que repasa su repertorio junto a buena parte de la escena catalana, de Joan Dausà a The Tyets, pasando por David Carabén y Ginestà. 'Grans èxits i estimats fracassos', que se publica este viernes, es un doble álbum de veinte canciones en directo que recoge sus principales éxitos y algunos temas que no se han popularizado tan ampliamente y a los cuales la banda quiere dar una segunda oportunidad. En otoño se publicará un segundo volumen con veinte canciones más.

"Este año es un año especial y merece cosas especiales", asegura el cantante Gerard Quintana, sobre un disco que quiere conmemorar cuatro décadas de carrera apostando por el directo. "Somos de las bandas catalanas que más discos en directo ha publicado, ya desde el tercer disco, 'Ben endins', hasta ahora, y nos parece coherente celebrarlo con un recopilatorio así que en total tendrá cuarenta canciones", explica el músico, convencido de que viendo la evolución, actualmente están "en uno de los mejores momentos de la banda en directo".

La portada del primer volumen. / DIARI DE GIRONA

El disco incluye doce clásicos —'L’Empordà', 'Camins', 'El Boig de La Ciutat', 'Cercles', 'Mai Trobaràs', 'Seguirem Somiant', 'Els Teus Somnis', 'Si Et Quedes amb Mi', 'Si Et Va Bé', 'Podré Tornar Enrere', 'El Far del Sud' y 'Sota una Estrella'— y ocho "fracasos". Se trata de 'Mala Sang', 'Fronteres', 'Fràgil', 'Passaran uns Anys', 'Eix de Rotació', 'Dolços Plans', 'No Vull Canviar de Pell' y 'Bloquejats'.

The Tyets, Joan Dausà, David Carabén, Alfred García, Judit Nedderman, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Alfred García, Guillem Solé (Buhos), Ginestà, Beth, Ramon Mirabet, Suu, Xarim Aresté, David Rossell, Intana y el Quartet Brossa acompañan a los gerundenses en este nuevo proyecto discográfico, grabado íntegramente en directo. La mayoría de los temas se grabaron en el concierto de la banda de Gerard Quintana en el Palau Sant Jordi en noviembre de 2022, pero también se incluyen temas provenientes de otros conciertos, como los que ofrecieron en Girona en diciembre de 2017; en Empúries en febrero de 2020, y en Cap Roig, en agosto de 2025.