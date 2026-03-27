Raye ofrece emociones fuertes en su exuberante segundo álbum, 'This music may contain hope'

'This music may contain hope' Raye Human Re Sources Pop-soul-swing ★★★★

Con la proclama liberadora de 'Escapism', un tema imaginativo y con pegada (de su primer álbum, 'My 21st century blues', 2023), Raye se quitó de encima el estigma de compositora fiable al servicio de otros (Beyoncé, Charli XX) para emerger como una voz con personalidad y recorrido futurible. El mes pasado pudimos comprobarlo en la centelleante montaña rusa que fue su concierto en el Palau Sant Jordi, donde ya sonaron hasta siete canciones ahora integradas en este segundo álbum.

Un trabajo que amplifica su aura de vocalista con aptitudes y carisma que cabalga sobre materiales sonoros trepidantes: rescates de soul 'old school' y destellos de swing, pellizcos de r'n'b, baladones y acabados de producción 'hollywoodiense', con un pie en otro tiempo, pero sin que el conjunto suene fatalmente 'retro'. Con todo ello, 'This music may contain hope' reserva una audición intensa, a veces barroca e incluso abrumadora, con sus 17 pistas desplegadas en 73 minutos, y sus muchas fuentes sonoras, incluyendo a The London Symphony Orchestra.

La abuela Agatha

El sustento es cierta literatura fortalecedora del alma después de las noches de confusión, los corazones rotos, el abuso y el renacimiento formalizado con la ayuda de su abuela Agatha (cuya voz se cuela en la impepinable 'Where is my husband!', animándola a superar su calvario: "tu marido está en camino"). Es la canción número 13, y hasta llegar a ella cruzamos un vaivén de situaciones, con drama, sarcasmo y lujo, en el que Raye juega a ser una nueva Amy Winehouse (en la cadencia muy Motown de 'Beware. The south London lover boy') para luego, en 'The whatsapp Shakespeare', deslizarse por un r'n'b de cuerdas frondosas que muta hacia el rap y culmina llevándonos a un encopetado salón de baile amenizado por una orquesta de jazz. Admirable canción en zigzag con resonancias del teatro musical.

Más momentos resaltables: 'Click clack symphony', en la que nos ametralla con sus ráfagas de letra envuelta en los arreglos cinemáticos de todo un Hans Zimmer, y el sedoso toque de soul sureño de 'Goodbye Henry', con otro invitado de alcurnia, Al Green. En 'Skin & bones' prima un material 'funky' más físico en el que Raye ejercita con puntería su falsete, y 'Nightgale lane' permite el lucimiento vocal y el desgarro a lomos del viejo blues.

Raye puede entregarse en ocasiones al exceso (la balada épica 'I know you’re hurting', ese complaciente 'Fin' en el que teatraliza la lectura de la lista de créditos), como si le vencieran las ganas acumuladas de impresionarnos y de que el mundo la tome en serio de una vez. Pero no le demos más vueltas de las indispensables: Raye es una voz, y una creadora, distinta, con sentido de la aventura y de la ambición, y 'This music may contain hope' da lo que sugiere a través de un galopante recorrido rico en emociones fuertes. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Uni Boys' Uni Boys Curation Records Power pop ★★★★

Paladines del pop guitarrero como se entendía a finales de los 70, cuando grupos con trajes y corbatas estrechas mezclaban melodías sesenteras, gloriosas armonías vocales, desenfado juvenil y actitud punk-rock, los Uni Boys firman aquí su mejor disco (es el quinto de su carrera): 12 canciones impecables, entre el pepinazo power pop de 'Victim of myself' y el pop soleado de 'Maybe I’m wrong', con los hermanos Brian y Michael D’Addario (The Lemon Twigs) echando una mano en los coros. Rafael Tapounet

'Constelator' Julio Bustamante Satélite K Canción-pop ★★★★

No se le acaban las ideas al creador de 'Cambrers' (1981), cuyo cancionismo se conserva fresco y lozano, con su conocida mezcla de sabiduría e inocencia, manejando seductoras líneas melódicas y aliñándolas con arreglos minuciosos. Aquí recupera el catalán (en cuatro temas), visita el bolero y el blues, desprende algo de mala uva sociológica ('Primer mundo', 'Turistas') y se despide entregando una perla con toque de armónica ('Palabras atrevidas'). Un lujo, de nuevo. J. B.