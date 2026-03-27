Las películas de Sam Mendes sobre los Beatles reflejarán la "crisis" de Lennon y su retiro en Almería en el otoño de 1966

La ambiciosa tetralogía cinematográfica que el director Sam Mendes prepara sobre The Beatles, cuyo estreno mundial está previsto para abril de 2028, plasmará un episodio crucial en la historia de la banda: la "crisis" vital de John Lennon en España y su retiro en Almería en el otoño de 1966.

Fuentes de la industria del cine han confirmado a EFE que miembros del equipo de Mendes, de la mano de una empresa de localizaciones malagueña, estuvieron buscando escenarios en la provincia andaluza coincidiendo con la Comic-Con de Málaga a finales del pasado mes de septiembre para esta superproducción de Sony Pictures y Neal Street Productions.

Javier Adolfo Iglesias, periodista y profesor de filosofía, es el mayor experto en este pasaje biográfico. Su investigación desveló en 1999 que la finca 'Santa Isabel', mencionada por Lennon en las maquetas de la mítica canción 'Strawberry Fields Forever', era en realidad el Cortijo Romero de Almería (hoy convertido en la Casa del Cine). Su labor le ha llevado a ser el único español invitado como conferenciante a la 'International Beatleweek' de Liverpool, cita a la que acudirá por segunda vez este próximo agosto.

"Estoy impresionado. Y estoy muy satisfecho porque por fin se hace justicia", confiesa Iglesias a EFE al valorar la inminente llegada del rodaje. "Durante decenios no se le ha dado a las seis semanas que John Lennon pasó en Almería la importancia que tenían".

El viaje de Lennon al sur de España no fue un retiro vacacional idílico, sino un encargo para coprotagonizar la sátira antibelicista 'Cómo gané la guerra', a las órdenes de Richard Lester.

El músico, que será encarnado en la gran pantalla por el actor Harris Dickinson, llegó exhausto. "En 1966, Lennon era un muchacho que durante casi cuatro años no había parado, de un lado para otro, de conciertos, de giras, y no podían salir a la calle", relata Iglesias, quien recuerda una reveladora confidencia del propio director del filme: "Para John Lennon, el mundo era una habitación de hotel y un sándwich".

Una profunda crisis personal y profesional

Lejos del aislamiento de las giras, en Almería vivió una profunda crisis personal y profesional. Según el investigador, el músico británico "llegó a dudar sobre el futuro de los Beatles y sobre si él dejaba el grupo". Fue un momento de fractura del que emergieron cuatro hitos fundamentales para la cultura pop.

En primer lugar, la influencia de la película de Lester plantó en él la semilla del pacifismo que lo convertiría en un líder del movimiento años más tarde. En segundo lugar, se reconcilió con un complejo de su infancia y decidió dejarse puestas para siempre sus ya icónicas gafas redondas.

El tercer punto de inflexión fue su encuentro con Juan Carrión, un profesor de inglés de Cartagena (Murcia) que viajó hasta Almería para pedirle que corrigiera las letras de sus canciones, las cuales usaba en sus clases. Lennon, que hasta entonces odiaba a los docentes, quedó fascinado con la idea y ordenó que el siguiente álbum de la banda, el legendario 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', incluyera las letras impresas en la contraportada, algo inédito en la industria.

El cuarto fue la composición de 'Strawberry Fields Forever'. Iglesias desmiente los mitos: "Durante décadas se creía que había sido influido por las drogas para escribirla, y no era cierto. Fue el resultado de un momento de crisis". La génesis fue un parto doloroso que comenzó con estrofas tristes compuestas en las playas almerienses y culminó con el luminoso estribillo creado tras mudarse a la finca de Santa Isabel, huyendo del acoso de los curiosos.

En esa enorme casa rodeada de vegetación, Lennon escuchaba jugar a los niños del humilde colegio La Salle Chocillas, lo que le evocó irremediablemente el orfanato del Ejército de Salvación junto al que creció en Liverpool: Strawberry Field. Allí mismo, en Almería, grabó las cintas conocidas en el universo 'beatlemaníaco' como "las grabaciones de Santa Isabel".

Consciente de que una historia inabarcable de cuatro películas (completada con las perspectivas de Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison) obligará a los guionistas a condensar la narrativa, el investigador almeriense se muestra realista pero ilusionado. "Comprendo que no se cuente todo, pero cinco minutos en esa historia cinematográfica de Sam Mendes valen oro", sentencia.

Tan importantes fueron que, en sus últimas entrevistas antes de ser asesinado en 1980, el músico seguía mencionando su retiro andaluz. "Pronunciaba Almería con todas sus letras, cuando no es una palabra fácil para un anglosajón", concluye Iglesias. "Se acordaba porque estaba en su cabeza y en su corazón".