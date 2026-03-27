Las Pasiones hacen brillar una tradición centenaria por Semana Santa en Olesa de Montserrat y Esparreguera

Se acerca la Semana Santa y eso significa que ha llegado la época de las Pasiones, las impresionantes representaciones teatrales que llevan a escena una versión dramatizada de la vida de Jesús. Dos de las más destacadas de Cataluña son las de Olesa de Montserrat y de Esparreguera, dos municipios del norte del Baix Llobregat con una larga historia vinculada a esta tradición centenaria. En ambos casos ya se ha estrenado la temporada de representaciones, que se alargará hasta mayo y, por supuesto, incluirá funciones para el Viernes Santo, día 3 de abril.

Con casi 500 años de historia, la 'Passió d’Olesa de Montserrat' lleva a escena esta temporada un "espectáculo totalmente nuevo, con una dramaturgia renovada, un montaje potente y una duración más breve", como siempre, en el 'Teatre La Passió'. Con la participación de cerca de un millar de personas (tanto encima del escenario como entre bambalinas), el grupo volverá a representar la pasión y la muerte de Jesús de una forma tan humana que promete atrapar a todos los espectadores.

Del mismo modo, también con una trayectoria centenaria, la 'Passió d’Esparreguera' ha vuelto a los escenarios encontrando el equilibrio entre la conservación de la tradición y la innovación para continuar captando el interés de las nuevas generaciones. Para ello, este año ha estrenado un nuevo formato de dos horas y 30 minutos, "más cercano al lenguaje teatral contemporáneo", en algunas de las funciones, mientras que en las otras mantendrá por última vez la versión tradicional de mañana y tarde. Con la participación de actores y actrices, orquesta y coro en directo en la puesta en escena de una historia universal haciendo uso de tecnología de vanguardia.

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Las Pasiones destacan por ser espectáculos teatrales de gran formato a menudo interpretados por actores y actrices amateurs. A pesar de ello, las representaciones cuentan con una calidad interpretativa, musical, escenográfica y de caracterización digna de cualquier gran producción. Cada una con sus particularidades, las representaciones muestran algunos de los pasajes más relevantes de la vida y la muerte de Jesús, siempre basados en las Sagradas Escrituras. Y aunque están intrínsecamente vinculadas al cristianismo, son espectáculos capaces de impresionar a todo el mundo, tanto creyentes como ateos.