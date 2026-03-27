¿Cuánto se paga por un cuadro de El Greco?: Christie's retiró de su subasta un 'San Sebastián' por más de 8 millones de euros

Si la operación de salida de El Greco de los marqueses de La Motilla desde Sevilla ha sido de puro hermetismo el precio de la venta es un misterio. La compra del 'Cristo en la Cruz' del maestro cretense a la colección catalana Casacuberta-Marsans ha devuelto a la primera línea una pregunta tan antigua como el propio mercado del arte: cuánto se paga hoy por una obra de un gran maestro de la pintura española. La última referencia en una subasta pública que existe de una obra de El Greco es de hace un año: cuando la casa Christie’s en Nueva York decidió retirar de su venta la pintura 'San Sebastián'. De este motivo, el maestro cretense pintó otros dos lienzos uno de ellos se encuentra expuesto en el Museo del Prado y el otro en el museo catedralicio de Palencia. Entonces, el 'San Sebastián' que entró en el catálogo de la subasta se referenció con un valor de entre 7 y 9 millones de dólares (es decir, entre 6,4 a 8,3 millones de euros) Pero finalmente, la venta no pudo hacerse: el gobierno de Rumanía alegó que la pintura salido ilegalmente del país y que había pertenecido al último rey de Rumanía, Miguel I. Operación frustrada.

Hace 10 años, un 'Cristo en la Cruz' subastado en Christie's Londrés, un lienzo donde los expertos veían una alta participación de su taller, logró un precio de remate de 2,9 millones de euros.

Desde Barcelona evitan pronunciarse sobre desde cuándo nació el interés por el cuadro ni su precio final. Pero aunque no ha trascendido el importe de la operación de venta del 'Cristo en la Cruz', que desde este martes es la estrella del recorrido expositivo del Hospital St. Saver, todas las voces consultadas coinciden en que se ha debido pagar mucho. Mucho dinero. El cuadro es un unicornio en el mercado del arte. Se trata de un lienzo de gran relevancia histórica y artística, conservado durante décadas en el ámbito privado. El historiador del arte Fernando Marías, comisario del Año Greco 2014, recuerda su encuentro con la obra: "La primera vez que vi el cuadro en persona estaba en el dormitorio de la marquesa. Antes había estado en el oratorio". Nunca antes se había expuesto al público.

El experto no duda de su autoría ni de su calidad: "Es un cuadro de grandes dimensiones… el Cristo es obra autógrafa de El Greco". Aunque admite, en conversación con El Correo de Andalucía, la posible participación de su taller en figuras secundarias del fondo, subraya que la tela está reconocida como original "desde Manuel B. Cossío", presidente durante la Segunda República del Patronato de Misiones Pedagógicas.

"Un crucificado de alta calidad"

Desde el punto de vista artístico, se trata de una obra singular dentro del corpus del cretense. "Sin duda, estamos ante un crucificado de alta calidad", explica Marías, quien lo compara con otras composiciones relevantes del artista. Destaca además un rasgo poco habitual: "Cristo todavía está vivo en la cruz", así como su formato, poco frecuente entre las obras conservadas. "Puede que éste sea uno de los que más calidad y mayores dimensiones tiene", razona.

Sin embargo, determinar su valor económico resulta mucho más complejo. "¿Por cuánto se ha vendido? No tengo ni idea. El mercado es fluctuante y a veces no responde a una lógica", reconoce el historiador. En su opinión, el precio de una obra no siempre guarda relación directa con su calidad: "Hay veces que ves cuadros de autoría dudosa que alcanzan una valoración inmensa".

Esta aparente contradicción responde, en gran medida, a factores externos al propio objeto artístico. "Esto responde a las dinámicas de la oferta y demanda y de si existe un millonario ruso o chino que se haya encaprichado de la obra", ironiza. Es decir, el mercado puede estar condicionado por intereses puntuales que disparan los precios.

"Esto [el valor de un Greco en el mercado] responde a las dinámicas de la oferta y demanda y de si existe un millonario ruso o chino que se haya encaprichado de la obra" Fernando Marías — Comisario de Año Greco. 2014

A esta lógica se suman los condicionantes legales. En España, las obras de especial relevancia o con una catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC), pueden ver restringida su exportación, lo que influye directamente en su destino y su valor. "Puede que se haya vendido y quedado finalmente en España porque la Junta de Valoración del Ministerio no haya concedido el permiso para la exportación", desliza el historiador. A su juicio, no es un apunte menor, de salir a subasta internacional el precio de salida se conocería y podría asimilarse a la del San Sebastián que reclama Rumanía.

Subasta internacional o venta privada nacional: ¿dónde se paga más por una pintura?

Sin subasta pública en España -si un cuadro de estas características sale a puja la noticia es automática y de alcance internacional-, todo apunta a que la operación podría haberse canalizado a través de una venta privada dentro del mercado nacional, una negociación al alcande de nombres de marchantes e intermediarios de obras muy escogidos. Entre ellos, todos se conocen. Aunque todas las voces consultadas son prudentes en sus opiniones, en estos ámbitos se abona el terreno para fantasear: "Ojalá me hubiera caído a mí esta intermediación".

El caso contrasta con el del pasado febrero de Christie’s en Nueva York. El episodio pone de relieve otro factor determinante en el mercado de los maestros antiguos: la procedencia. Incluso una obra valorada en millones puede quedar fuera de circulación si su historia de propiedad es cuestionada.

En el caso de El Greco, además, el mercado presenta una dificultad añadida: la dispersión de su producción. "Falta todavía por hacer el catálogo completo de la obra", explica Marías que discrimine las de su taller. Esta incertidumbre en las atribuciones puede influir de forma decisiva en la valoración de las piezas.

A pesar de ello, la escasez de obras en el mercado, ya que la gran mayoría se conservan en museos, mantiene alto el interés de los coleccionistas. Cada aparición relevante genera expectación, pero también pone de manifiesto la fragilidad de un mercado donde confluyen intereses económicos, legales y patrimoniales. Porque, como resume el propio Marías, el precio de un Greco no siempre responde a criterios previsibles: la calidad artística y el valor de mercado no necesariamente van de la mano. No es el caso del lienzo del El Greco que ha salido de Sevilla... para no volver.