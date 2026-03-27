‘Un montón de preguntas sin respuesta’, un manifiesto político en La Virreina

¿Qué se esconde detrás del título de ‘Un montón de preguntas sin respuesta’? La impunidad de un gobierno, el estadounidense, no el actual, sino el de la administración Biden, ante uno de los muchos frentes abiertos en su particular geopolítica, el de Palestina e Israel. Es el título de la exposición/instalación de la bilbaína Alex Reynolds y el californiano Robert M. Oschshorn que puede verse en La Virreina hasta 28 de junio. El conflicto de Palestina enlaza este trabajo con una de las parcelas de la exposición sobre Jean-Luc Godard que hoy también se inaugura en el mismo espacio.

La obra consiste en una película de 23 horas que captura todas las ruedas de prensa realizadas por el Departamento de Estado (portavoz Matt Miller) entre el 3 de octubre de 2023 y el final de la administración Biden, en enero de 2025. Aparecen en el filme las preguntas de los periodistas y desaparecen las respuestas del portavoz. No están hurtadas por placer. Simplemente eran respuestas mentirosas o evasivas, por lo que nada mejor que sustraerlas y convertir ese silencio de ficción en algo aún más elocuente.

Reynolds comenta que se trata de “un homenaje a esos periodistas y su forma de cuestionar el papel de los Estados Unidos en el conflicto”, y destaca que en esas conversaciones “ya se hablaba del cambio de régimen en Irán”, algo que se está intentado dos años después. Es la fascinación y la complicidad con “los periodistas que preguntan e insisten”, aunque no encuentran respuestas verdaderas por parte de quienes debían darlas.

Reynolds subraya que al conocer todo este material decidieron “poner la atención en las preguntas y no en las respuestas, que eran esquivas, y como todo esto resuena hoy en día”. Un trabajo de montaje ejemplar que elimina la mentira, el circunloquio del Gobierno para no decir nada. La sucesión de planos de los políticos ante los micrófonos con cara de circunstancias ante alguna de las preguntas es fascinante. Esa imagen dice más que mil palabras mal dichas.