De 'Mar adentro' a 'Dulce muerte': películas y documentales para entender la eutanasia tras el caso de la catalana Noelia Castillo

Noelia Castillo, la joven del Garraf de 25 años, ha recibido la eutanasia este jueves poniendo punto final a dos años de batalla legal contra su padre y el despacho ultracatólico Abogados Cristianos. El progenitor había agotado todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a la eutanasia, después de que el Tribunal Constitucional avalara la petición de la joven, y por ello acudió a Europa. Hoy, Noelia ha conseguido su deseo: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir", compartía el martes en una entrevista en el programa 'Y Ahora Sonsoles'.

El de Noelia es uno de muchos casos que han marcado un precedente a la hora de abordar el debate sobre el derecho a morir dignamente. Estas son algunas de las historias que han quedado grabadas en la pantalla.

'Mar adentro'

'Mar adentro' narra la historia real de Ramón Sampedro, un hombre que pasó 28 años postrado en la cama después de un accidente que lo dejó tetrapléjico. La película explora su combate legal por obtener el derecho a la eutanasia, su relación con la familia y las amistades, y reflexiona sobre la libertad, la dignidad y el valor de la vida. Tiene un tono profundamente emotivo y ganó el Óscar a la mejor película extranjera.

'Te dejo el mar'

Protagonizado por Ana Wagener y Consuelo Trujillo, el cortometraje 'Te dejo el mar' aborda el derecho a decidir y los dilemas éticos en el fin de la vida. Este proyecto, que fue rodado en noviembre de 2024 en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, está dedicado a Estrella López y su marido Rafael Torrente, cuya experiencia vital inspiró la historia de la producción.

'Jacqueline. La liberté'

'Jacqueline. La liberté' es un documental español dirigido por Rosalía Omil que se estrenó el 23 de enero de 2026. La película acompaña durante seis meses la vida de Jacqueline, una mujer de 85 años y antigua piloto acrobática, guionista publicitaria y viajera, que decide solicitar la muerte asistida con lucidez y convicción, considerándolo una elección coherente con la manera en que ha vivido.

'Dulce muerte'

'Dulce muerte' es un documental que aborda, con sensibilidad y humor, la reflexión sobre la muerte digna y el derecho a decidir sobre el final de la vida. La película sigue principalmente dos historias: la del Dr. Philip Nitschke, un médico y activista a favor de la eutanasia que pierde la licencia y se reinventa haciendo stand-up para hablar del tema, y la de Kathy Beech, una mujer mayor que viaja a Tijuana con el objetivo de obtener un medicamento para poder morir con dignidad si algún día hereda una enfermedad degenerativa. La producción, rodada a lo largo de casi una década, combina momentos de ternura, humor y profundidad para romper tabúes sobre la muerte y abrir una conversación sobre cómo queremos vivir y despedirnos.