Ibercamera se acerca al jazz con Brandford Marsalis

La temporada Ibercamera, dedicada a la música clásica, contará con un gran saxofonista de jazz la próxima temporada. Branford Marsalis acompañado del Orpheus Chamber Orchestra de Nueva York participará en un concierto de sabor americano que incluye 'Un americano en París' de George Gershwin y 'Suite para orquesta' de Duke Ellington. "Fue una propuesta que nos llegó por correo, y que vimos que no podíamos dejarla escapar", ha asegurado Josep Maria Prat, presidente de Ibercamera. Los abonos ya están disponibles en la página web de Ibercamera y las entradas sueltas, a partir del 10 de mayo.

Otra novedad de esta 43 temporada será el 'Réquiem' de Fauré que nunca habían programado y que montarán con la Orquesta da Camera y el coro Barcelona Ars Nova, con la soprano Núria Rial y el barítono José Antonio López, dirigidos por Mireia Barrera. "Lo hemos encargado nosotros y sonará muy bien", vaticina Prat que no suele equivocarse.

"El arte no tiene fronteras. La cultura ha de ser un puente ente pueblos, sin banderas" Josep Maria Prat

"Esta temporada tenemos, entre otras, una orquesta finlandesa, una americana y una rusa. El arte no tiene fronteras. La cultura ha de ser un puente ente pueblos, sin banderas. Algo que nos una", señala Prat. Ibercamera solía traer a Valery Gergiev, el zar de la clásica responsable del Teatro Mariinski que no ha vuelto a actuar en Europa tras la invasión de Ucrania.

En total el curso 2026-27 de Ibercamera cuenta con una docena de conciertos, que se celebrarán en L'Auditori y el Palau de la Música del 22 de octubre de este año al 26 de mayo del próximo.

La soprano Elionor Martínez. / Cedida por Ibercamera

El concierto con Marsalis no será el único basado en música norteamericana. La WDR Funkhausorchester dirigida por Wayne Williams ofrecerá un programa dedicado a Gershwin y Bernstein con obras como 'Rapsody in blue' y célebres canciones como 'Summertime', 'I feel pretty' y 'The man i love' con la soprano Leonor Martínez, ganadora del premio Oratorio-Lied del Concurso Tenor Viñas.

Ibercamera vuelve a contar con sólidos talentos y músicos excepcionales el próximo curso. Entre ellos, Daniil Trifonov, pianista de otra dimensión que aunará piezas de Händel, Stravinski y Schubert con una tormenta tropical en la segunda parte con obras latinoamericanas de García, Villa-Lobos, Bullumba y Ginastera.

L'Auditori acogerá el primer y último concierto de la temporada. En el concierto inaugural, el 22 de octubre en L'Auditori, Adam Fisher dirigirá la 'Tercera' de Mahler con la Sinfónica de Düsseldorf, el Cor Madrigal y el Cor Vivaldi. El director continuará con la integral de las sinfonías tras ofrecer la 'Novena' y la 'Tercera' en anteriores ediciones de Ibercamera. Y el 26 de mayo del 2027, Currentzis, un fenómeno que nunca deja de sorprender, dirigirá la 'Quinta' de Chaikovski con Musicaeterna. El Currentzis hará doblete en Barcelona el año próximo pues también dirigirá la 'Pasión según san Mateo' de Bach en el Palau de la Música Catalana, con la Orquesta y Coro Utopía, el 4 de abril de 2027.

La Orquesta Filarmónica de Helsinki, dirigida por Jukka-Pekka Saraste y con un programa romántico con el 'Concierto para violín' de Sibelius con Minami Yoshida como solista y la 'Sinfonía núm. 7' de Bruckner.

Debut de Rajna

Siempre atentos a los nuevos talentos, Ibercamera traerá a Martin Rajna, joven director húngaro, un valor en alza nombrado titular de la Filarmónica de Luxembrugo, con un programa dedicado a Bartok y Beethoven. De este último dirigirá el 'Concierto para piano y orquesta núm 5' popularmente conocido como 'Emperador' con la Orquesta nacional de Hungría y el pianista Dezso Ranki. Y la Filarmónica Joven de Colombia, que nunca ha actuado en Barcelona, lo hará bajo la batuta de Andrés Orozco-Estrada y un programa ruso con 'El pájaro de fuego' de Stravinski y el 'Concierto para piano núm. 2' de Rachmaninov interpretado por Nelson Goerner.

El director Martin Rajna. / Cedida por Ibercamera

De Beethoven también la Sinfónica de Viena ofrecerá la 'Heroica', un canto a la libertad de los pueblos, dirigida por su titular Petr Popelka. El violinista Leonidas Kavakos y el pianista Encrico Pace le rendirán homenaje con la 'Sonata Keutzer' en el 200 aniversario de la muerte del compositor que se conmemora en 2027.

Ibercamera sigue creciendo año a año, están satisfechos con la respuesta del público esta temporada. La pasión por la clásica va a más en la capital catalana. Según Prat, "Barcelona es una ciudad dinámica donde el público de la clásica crece porque la vida musical en Barcelona es más dinámica que en muchas ciudades importantes europeas. Es un dinamismo que responde a nuestra manera de ser".