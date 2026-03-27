Guerra por el Guernica: el lehendakari reclama a Sánchez que sea trasladado a Bilbao como gesto de "reparación" y el Reina Sofía lo desaconseja "rotundamente"

El debate sobre el futuro del Guernica vuelve a escena política. El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido en Madrid que la icónica obra de Pablo Picasso pueda viajar temporalmente a Euskadi como un gesto cargado de significado histórico y político.

Tras su encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pradales ha enmarcado la propuesta en una doble dimensión: la reparación simbólica hacia la sociedad vasca y la proyección internacional de un mensaje contra la guerra y las dictaduras. A su juicio, el lienzo no solo pertenece al ámbito artístico, sino también al de la memoria colectiva.

La iniciativa del Ejecutivo vasco pasa por exhibir la pintura en el Museo Guggenheim Bilbao durante varios meses, entre octubre de 2026 y junio de 2027. Las fechas coinciden con dos aniversarios de fuerte carga histórica: los 90 años del primer Gobierno Vasco y el recuerdo del bombardeo de Gernika, el episodio que inspiró a Picasso a pintar la obra en plena Guerra Civil.

Lejos de tratarse de una simple cesión cultural, Pradales ha insistido en que el traslado tendría un valor pedagógico y político en el actual contexto internacional. Según ha señalado, permitiría recordar, desde una perspectiva contemporánea, las consecuencias de los conflictos armados y de los regímenes autoritarios.

En paralelo, el Gobierno Vasco ha comenzado a mover ficha en el plano técnico. La vicelehendakari y responsable de Cultura, Ibone Bengoetxea, ya ha mantenido un primer contacto con el ministro Ernest Urtasun. Sobre la mesa, una petición concreta: analizar si el traslado es viable, en qué condiciones podría realizarse y qué coste tendría.

El lehendakari ha querido marcar distancias con el informe difundido recientemente por el Museo Reina Sofía, centrado en la conservación de la obra. La solicitud vasca, ha precisado, no cuestiona ese diagnóstico, sino que busca explorar escenarios posibles para un préstamo temporal.

Las conversaciones continuarán tras Semana Santa, en un proceso que, por ahora, permanece abierto. Pradales ha advertido de que cerrar la puerta de antemano sería una decisión política de calado, y ha recordado que esta reivindicación no es nueva: ya fue trasladada al Gobierno central el año pasado.

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Así, el futuro del Guernica vuelve a situarse en el cruce entre cultura, memoria y política, reabriendo un debate que trasciende el ámbito museístico para adentrarse en el terreno de la historia compartida.