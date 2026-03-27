Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Alosa, Ginestà y Oques Grasses se imponen en los Premios Enderrock de la Música Catalana Los grupos Alosa, Ginestà y Oques Grasses son los grandes ganadores de los Premios Enderrock de la Música Catalana, al imponerse en tres y dos categorías respectivamente, distinciones que han recibido en la gala celebrada este jueves en el Auditorio de Girona. Los premios de la crítica, que se habían hecho públicos a inicios de año, reconocen como mejor disco del año a 'L'ham de la pregunta' de Remei de Ca la Fresca, a Sidonie como mejor artista por 'Catalan Graffiti' y a Rosalía le concede un galardón especial por 'Lux'.

Rosalía y Loli Bahia, de la mano Rosalía y Loli Bahia llegan cogidas de la mano al aeropuerto de Madrid tras su paso por Milán. La cantante canceló su concierto en la ciudad italiana por una "grave intoxicación alimentaria" y en cuatro días retomará la gira en la capital española.

Rosalía reúne a Marta Ortega, Jon Kortajarena y Pierpaolo Piccioli en su concierto en París / EPC Jon Kortajarena, Marta Ortega y el diseñador Pierpaolo Piccioli, fans de Rosalía El modelo Jon Kortajaerna no quiso perderse el concierto de Rosalía en París y compartió en redes varias fotos con sus amigos Marta Ortega (la presidenta no ejecutiva de Inditex) y el diseñador italiano Pierpaolo Piccioli (antes en Valentino y hoy al frente de Balenciaga).

Alba Giraldo "No podemos olvidar que sigue siendo persona" A pesar de la cancelación del concierto de Rosalía en Milán, los asistentes pudieron disfrutar de aproximadamente la primera hora del espectáculo. Entre ellos se encontraba Alejandro, un joven de 26 años que había viajado desde Tenerife a Milán exclusivamente para verla. “La mitad del ‘show’, que fue más o menos lo que vimos, fue una experiencia única”, relata. "Que se quedara a medias fue bastante triste, pero no podemos olvidar que sigue siendo persona, creo que un verdadero fan lo entendería", valora, comprensivo.

Rosalía, tras la cancelación de su concierto en Milán: "Estoy mejor" Rosalía ha publicado un mensaje en Instagram tras la cancelación de su concierto en Milán. "Estoy mejor. Gracias por todo el amor y la compresión de todo el mundo que estuvo allí"", dice el escrito que va adjunto a una fotografía en la que aparece estirada en una camilla y en la que la están administrando suero por vía intravenosa.

¿Cómo se comunica la cancelación o reprogramación de un evento? Según LiveNation, la cancelación o reprogramación de un evento se comunica mediante email enviado a todos los titulares de compras por parte del canal de venta oficial a través del cual gestionaron su compra. "Revisa tu correo, incluida bandeja de correo no deseado (SPAM)", informa la promotora en su página web. "Si compras entradas en un punto de venta físico (tienda), es necesario que facilites una dirección de correo electrónico de contacto que quede asociada a tu compra, en caso contrario no podrás recibir comunicaciones. La información del evento se actualiza en la web de LiveNation.es y la de los canales de venta oficiales. Adicionalmente puede informarse mediante redes sociales y medios de prensa".

Laura Estirado Loli Bahia, inseparable de Rosalía y 'top' del momento, protagoniza la campaña S/S26 de H&M El gigante sueco ficha a uno de los nombres más cotizados de las pasarelas para presentar su nueva colección femenina de primavera: nostalgia atrevida y divertida, en la que se mezclan influencias de los años 80, 90 y 2000

"Nunca la había visto cancelar un 'show'" "He trabajado con ella durante más de 10 años y nunca la había visto cancelar un 'show', así que puedes imaginar lo enferma que estaba realmente. Por favor, recuerden que los artistas son humanos y hay momentos en los que están demasiado enfermos para continuar, sin importar cuánto quieran hacerlo", ha compartido en las redes sociales Eric Vetro, profesor de canto de Rosalía, después de la cancelación de la artista catalana en Milán.

Irene Savio Última hora sobre la salud de Rosalía: no constan ingresos de urgencia Los medios italianos desmienten versiones no verificadas sobre la intoxicación de Rosalía, de la que no consta un ingreso de urgencias, y señalan que la situación está bajo control, aunque se desconoce el origen del problema. Lea aquí la última hora sobre la salud de Rosalía.