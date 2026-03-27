Del críquet a la crítica social: así es 'La roja', la nueva película de Marcel Barrena, el director de 'El 47'

“La ignorancia es el motor del racismo y del fascismo”, asegura el director Marcel Barrena. Y con su nueva película ‘La Roja’ pretende combatir este desconocimiento mediante un caso muy concreto: la selección española de críquet.

El director de ‘El 47’ explica que la idea del largometraje surgió a través de una noticia que encontró en la prensa: “Vi un vídeo de la selección española de críquet en su primera competición oficial y me sorprendió ver que todos los atletas eran asiáticos. Pero los comentarios eran muy racistas, del estilo: ‘Idos a vuestra casa’ o ‘Moros, no nos representáis’”. Así, el director decidió abordar este tema y titular el largometraje como ‘La Roja’ de una manera “completamente irónica”.

El reparto está formado prácticamente en su totalidad por actores no profesionales de origen asiático. “El críquet es mucho más para ellos que el futbol para nosotros, es muy difícil de entender”, explica Marcel Barrena. / Lucía Faraig

La precisión del rodaje

“¡Paramos, nube!”, exclama uno de los miembros de la producción. Todo el equipo se mantiene en vilo a la espera de que la nube que se ha posado justo delante del sol se mueva unos metros y la luz vuelva al mismo estado que la anterior toma. Tras escasos 30 segundos, por fin se desplaza y se reprende la escena: “¡Volvemos, acción!”. Para la grabación de una escena de 10 segundos se requiere por lo menos 15 minutos entre preparación y conseguir la toma real.

Esto es algo a lo que los actores Carolina Yuste, Paco León y Óscar de la Fuente están más que acostumbrados, sin embargo, la mayoría de los integrantes de la película no lo han vivido nunca. El reparto está formado prácticamente en su totalidad por actores no profesionales de origen asiático. “El críquet es mucho más para ellos que el futbol para nosotros, es muy difícil de entender”, argumenta el director. Es justo por ese motivo que Barrena optó por priorizar la presencia de personas que hubieran vivido esa pasión en primera persona.

En el filme, el equipo debe conseguir el financiamiento necesario para participar en el campeonato europeo y, por lo tanto, deberán superar varias trabas por el camino. Barrena asegura que el deporte es simplemente una excusa para el largometraje: “El críquet aparece en la película igual que el Arca de la Alianza en ‘Indiana Jones’”. El trasfondo real del film es el racismo y la diversidad cultural, así como la unidad y el trabajo en equipo. Estos elementos se combinan para crear un cóctel cinematográfico en forma de comedia.

Carolina Yuste, Paco León y Óscar de la Fuente protagonizan el filme. / Lucía Faraig

Un reparto diverso

A la una de la tarde, justo antes de la hora de comer, en el Estadi dels Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú, el equipo graba uno de los partidos de la selección española que aparecerán en la película. Los actores, aún contentos por el resultado de la escena de la noche anterior —una fiesta que mezcla elementos de la cultura india y española—, observan atentos al proceso de rodaje. El preparador físico indica al protagonista como debe mover el bate de críquet para que se vea bien en la cámara, mientras el resto del equipo técnico se coloca en sus posiciones asignadas.

El nombre que más resuena entre los intérpretes es el de Atul Vijaykumar, el personaje principal del filme: “Él es la estrella de la película”, exclama Yuste, a quien respaldan todos sus compañeros del set. Vijaykumar ha trabajado previamente en el cine indio y en algunas obras de teatro, pero es su primera participación en una gran producción. “Es interesante poder mostrar que hay mucha diversidad, no hablamos todos el mismo idioma ni somos del mismo país”, explica el actor. De hecho, durante el largometraje se hablan hasta cinco lenguas distintas, como el castellano, catalán o el indio.

El hecho de combinar actores con una larga trayectoria con otros que acaban de empezar permite que el aprendizaje sea bidireccional: “Me encanta trabajar con no actores en general, porque nos pone cada uno en nuestro sitio y nos da un punto de realidad”, comenta Paco León.

El proceso de selección se hizo mediante un ‘street casting’, de manera que se lanzaron convocatorias entre la comunidad india. Todos los que fueron seleccionados, antes estaban en otros sectores completamente diferentes: “Uno de los actores, Kunal, dos días antes de empezar el rodaje estaba trabajando de camarero en el Raval”, comenta Barrena.

Aunque todavía queda un año para que la película se publique, los intérpretes se muestran inquietos por ver ya el resultado final. Pero ahora, después de tres meses de rodaje, los actores encaran los últimos días y la emoción se palpa en el ambiente: “Ayer tuve que interpretar una escena de llorar y pensé en que esto se acaba en cuatro días”, lamenta Sagar Trivedi.