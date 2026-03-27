‘La buena hija’, un filme sobre la violencia de género a través de una joven escindida

La directora Júlia de Paz y la guionista Nuria Dunjó, pertenecientes a la misma promoción de ESCAC de la que también han surgido cineastas como Celia Giraldo y Sara Fantova, hicieron juntas los cortometrajes ‘Ama’ (2018) y ‘Harta’ (2021). El segundo gira en torno a una niña de 12 años, Carmela, que se ve obligada a verse con su padre en un centro de encuentro familiar debido a una sentencia de violencia de género. Cuatro años después, De Paz y Dunjó han convertido en largometraje aquella historia. El filme, ‘La buena hija’, compitió en Málaga y clausura mañana el festival D’A.

No es la primera vez que efectúan este trasvase del corto al largo con la misma historia. ‘Ama’, sobre la maternidad en soledad, también se convirtió en largo en 2021. Pero “son aproximaciones diferentes”, nos cuenta su guionista. “‘Ama’ era un corto desde el principio, pero con ‘Harta’ ya teníamos la idea del largometraje. Esperamos a tener las herramientas necesarias para hacerlo bien. En el corto ya estaban esbozadas cosas del largo”, prosigue Dunjó. El proyecto empezó a tomar forma definitiva cuando “un amigo de Júlia empezó a trabajar en uno de estos centros de encuentro. Nos reafirmó en la idea de hacer el filme”.

Júlia de la Paz, directora de 'La buena hija', que es cocreadora de la serie 'Querer' y presenta su película en el D'A.. / Pau Gracià / EPC

“Han sido dos viajes muy diferentes. ‘Ama’ era nuestro proyecto de final de carrera, y en el festival de cine de Ibiza obtuvimos el premio que consistía en pasar el corto a largo”, explica De Paz. “Pero antes de realizar ‘Ama’ ya estábamos pensando en la idea de ‘Harta’”. El corto se vio en muchas escuelas y, según la directora, “la violencia entre padre e hija tiene un tratamiento más duro, más oscuro. Al convertirlo en largo con ‘La buena hija’ hemos tenido la posibilidad de mostrar partes más luminosas”. La joven Carmela vive escindida entre el mundo que representan su madre y abuela y el de su padre, un artista plástico al que añora pese a la violencia que ha instalado en sus vidas.

“La realidad supera la ficción”, comenta De Paz, y recuerda la secuencia del juicio en la que no sabían si debían poner un biombo para separar al padre de la hija cuando esta hace su declaración. Una secuencia muy tensa en la que Carmela se ve obligada, presionada, a decir a quien prefiere. Consultaron a una abogada, y esta les dijo que en un juicio de estas características no se ponen separadores de ningún tipo. Sencillamente, jóvenes como la representada en la película no están consideradas víctimas.

Momentos delicados

Kiara Arancibia es algo mayor de 12 años, pero se adapta perfectamente al personaje. El corto previo no fue para ella un referente: “Construimos a Carmela desde cero, aprendiendo a entenderla, cómo se siente, qué quiere”, explica la joven actriz. “Hicimos dos meses de ensayos previos al rodaje y una improvisación con Janet Novás y Juan Villagrán”, los intérpretes de la madre y del padre. Arancibia tuvo una ‘coach’ que le ayudó a resolver algunos de los momentos más delicados del rodaje: “Para que no me afectara emocionalmente, en las escenas en que Carmela experimenta mucha ansiedad, la ‘coach’ me hacía hacer mucho ejercicio, que todo fuera muy físico y no me llevara a lo emocional”. De Paz quiso siempre que la actriz “trabajara desde lo físico”. El rodaje fue muy controlado en todo momento: “Los miembros del equipo recibieron formación en violencia doméstica y había un punto violeta”.

Estas películas conjuntas entre De Paz y Dunjó han llevado a la directora a otro tipo de colaboraciones en una línea temática similar. Es el caso de la serie ‘Querer’. La crearon Alauda Ruiz de Azua (‘Los domingos’), Eduard Sola (‘Casa en flames’) y De Paz, tres mundos cinematográficos bien distintos. “Alauda hizo varias entrevistas y se decantó por los perfiles que le ofrecíamos Eduard y yo”, comenta la directora. “Estuve cuatro años investigando sobre la violencia machista y las relaciones que se establecen en las parejas”. Además, antes de dirigir, De Paz empezó a trabajar como educadora social, tarea que realiza su madre y que ella sigue compaginando con el cine.