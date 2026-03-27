Alosa, Ginestà y Oques Grasses son los grandes triunfadores en la gala de los Premios Enderrock

Alosa, con tres galardones, y Ginestà y Oques Grasses, con dos, fueron los grandes triunfadores anoche en el Auditorio de Girona en la gala de los premios Enderrock, dedicada a la música popular, al día siguiente de celebrarse la de música clásica y jazz. Los osonenses, que el próximo octubre harán historia llenando el Estadi Olímpic de Barcelona durante cuatro noches para despedirse de sus fans, siguen en lo más alto después de que en la edición de 2025 ya se llevaran dos premios más. En total se repartieron 22 galardones a lo largo de una ceremonia que terminó pasada la medianoche y que también incluyó un destacado cartel de actuaciones en directo, con estrenos en primicia como los de Dani6ix & Izzkid, Dan Peralbo y El Comboi, Joan Dausà, Fades, Maria Jaume y Lax’n’Busto, que celebró sus 40 años de trayectoria con la formación original y recibió el premio Estrella 2026. También subieron al escenario La Ludwig Band, Mama Dousha, Ouineta, Guillem Roma, Ven’nus y Xicu, todos ellos mostrando las novedades de sus recientes trabajos discográficos.

El dúo barcelonés Alosa subió a recoger tres galardones: mejor disco de folk tanto para el público como para la crítica por 'El primer cant del matí' (Ceràmiques Guzmán), y mejor artista revelación del año. Oques Grasses fue reconocido como mejor artista y mejor directo por votación popular, y Ginestà se llevó dos premios del público al mejor disco de pop-rock por 'Només viure' (Halley Records) y mejor canción por 'Tot el que ens queda'.

Alba Riera y Andreu Juanola fueron los encargados de conducir una gala que llenó por completo las más de 1.200 localidades del Auditorio. Hubo espacio para momentos emotivos, como la entrega del Enderrock de Honor a Artur Blasco por su labor imprescindible en la recuperación del acordeón diatónico en el Pirineo y la preservación del cancionero de tradición oral de las comarcas de montaña. La gala reconoció a todo el panorama musical catalán, como demuestra que recibieran premios desde The Tyets y La Fúmiga hasta Manolo García e incluso Rosalía, con un premio especial.

Protagonistas gerundenses

La noche en que Girona volvió a convertirse en el centro neurálgico de la música catalana también debía tener protagonistas locales y, en este caso, lo fueron la cantante de Palafrugell Sílvia Pérez Cruz, distinguida con el Premio Enderrock a la Trayectoria en reconocimiento a treinta años de una brillante carrera artística, y Sopa de Cabra, con el Enderrock de Oro que premia a una banda icónica del rock catalán. Cala Vento, por su parte, se llevó con 'Brindis' el premio del público al mejor disco de rock.

Alosa, Oques Grasses y Ginestà triunfaron en los premios del público, unas votaciones que, aun así, reconocieron a otros artistas: el disco 'Cafè pels més cafeteros' (Luup Records) de The Tyets como mejor disco de músicas urbanas; la colaboración de Judit Neddermann & Pau Figueres (Música Global), como mejor disco de autor; 'Brindis' (Montgrí) de Cala Vento, mejor disco de rock; Manolo García por 'Drapaires poligoneros' (Sony Music) como mejor disco en lengua no catalana, y el mejor videoclip para La Fúmiga por el rodaje de 'La penúltima', dirigido por Júlia Castaño.

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Los premios de la crítica, que se habían hecho públicos a principios de año y fueron elegidos por una cuarentena de periodistas musicales de los Países Catalanes, consideraron que el mejor disco del año era 'L’ham de la pregunta' (Bankrobber) de Remei de Ca la Fresca, y el mejor artista del año Sidonie por su álbum 'Catalan Graffiti' (Sonido Muchacho). El jurado también concedió un Premio Especial a Rosalía por 'Lux' (Sony Music). Además, la crítica galardonó a Júlia Colom con el mejor disco de canción-pop por 'Paradís' (La Castanya); el mejor disco de folk fue para Alosa por 'El primer cant del matí' (Ceràmiques Guzmán), y el mejor disco revelación recayó en Gavina.mp3 por 'Sempre i per instint' (autoeditado). El mejor disco de músicas urbanas premió a 31 FAM y su álbum 'R31' (autoeditado), mientras que el mejor disco de solista de pop-rock fue para 'Paco Deluxe' (Halley Records) de Triquell y el mejor disco de grupo de pop-rock se lo llevó Sexenni con 'Joc de nens' (Delirics). Finalmente, el mejor disco en lengua no catalana concedido por la crítica premió 'Kaelis' (Propaganda pel Fet!) de Lia Kali.