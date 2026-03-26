En el Palau de la Música
Zhu Wang gana el Concurs Maria Canals
El pianista chino se alzó con el primer premio tras superar en la final de la 71 edición a su compatriota Zhiqiao Zhang, tercer premio, y al joven intérprete de 20 años Junho Chao de Cora del Sur, segundo premio
El pianista chino Zhu Wang, de 28 años, se ha proclamado ganador de la 71ª edición del Concurso Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona, donde se ha impuesto a 60 concursantes de 25 países diferentes. El jurado internacional del concurso le ha concedido el Primer Premio Fundación Occidente, dotado con 25.000 euros y con cuatro conciertos remunerados en las temporadas estables de las orquestas sinfónicas de Madrid, Bilbao, Sevilla, Granada, Tenerife y Valencia que le permitirá darse a conocer entre el público español. Zhu Wang ha obtenido también el Premio del Público Lluís Soler i Farriols.
La prueba final del concurso celebrado este miércoles en el Palau de la Música Catalana. Los pianistas han actuado con la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), dirigida por su titular Manel Valdivieso en la electrizante prueba final donde Zhu Wang ofreció el 'Concierto núm. 2 en do menor' de Rachmaninov, una famosa pieza de gran lirismo. Con su actuación, sumada a las pruebas anteriores del concurso, Wang ha conseguido convencer al jurado internacional presidido por Yukiko Akagi.
El segundo clasificado, Junho Chao, joven concursante de 20 años de Corea del Sur, que ha sido galardonado con el Premi Maria Font de Carulla, dotado con 10.000 euros, interpretó el 'Concierto núm. 3, en do mayor' de Serguei Prokofiev, una pieza llena de brillo y ritmo exuberante. Zhiqiao Zhang de China ha quedado en tercera posición y se ha llevado el tercer premio, concedido por la Fundació Vila Casas dotado con 6.000 euros. En la final ha interpretado el complejo 'Concierto para piano y orquesta núm. 3, en re menor' de Rachmaninov.
La entrega de premios se realizará este jueves en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.
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