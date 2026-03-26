Arte urbano
TVBoy retrata a Robin Gunningham en Barcelona y aviva el misterio de Banksy
El artista interviene en la plaza de Joanic con un retrato del supuesto Banksy tras la investigación de 'Reuters' que vuelve a poner nombre al creador británico
El artista urbano TVBoy ha realizado un nuevo mural en Barcelona en la que vuelve a poner el foco en la identidad de Banksy. La obra, situada en la plaza de Joanic de la capital catalana, muestra a Robin Gunningham, el nombre que desde hace años se vincula con el creador británico, sosteniendo un cartel con el mensaje “I am not Banksy”.
El mural aparece pocos días después de que una investigación de la agencia 'Reuters' volviera a señalar a Gunningham como posible identidad del artista, a partir de nuevos indicios relacionados con murales en Ucrania y documentos policiales en Nueva York.
Según esa investigación, el punto de partida fueron varias obras aparecidas en 2022 en Horenka, cerca de Bucha, donde testigos aseguraron haber visto a tres hombres trabajando en una de ellas. Entre los identificados estaban el músico Robert Del Naja y el fotógrafo Giles Duley, que habría facilitado vehículos durante el viaje.
Gunningham, otra vez en el foco
Las autoridades confirmaron que Del Naja entró en Ucrania acompañado de un tal David Jones, un nombre que los periodistas vinculan con Gunningham. Ese mismo nombre aparece en documentos policiales de Nueva York del año 2000, en una detención relacionada con una acción atribuida a Banksy.
El abogado del artista, Mark Stephens, aseguró que Banksy “no acepta que muchos de los detalles sean correctos”, sin confirmar ni desmentir la información.
La intervención de TVBoy alude directamente a ese debate sobre la identidad del artista y lo traslada al espacio público.
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