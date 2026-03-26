El Sónar +D se traslada para seguir viajando hacia el futuro

El Sónar +D, el congreso sobre tecnología y música que se celebra de la mano del Sónar, se traslada este año a la Llotja de Mar de Barcelona para seguir reflexionando y viajando hacia el futuro. Una emancipación forzosa, recordemos, porque el festival concentrará su actividad musical en la Fira de Gran Via (el +D también estará presente con algunas instalaciones) por las obras en el recinto ferial de Montjuïc, donde tradicionalmente se celebraban los conciertos diurnos así como la parte dedicada a la innovación. La organización, que por primera vez ofrece la oportunidad de comprar entradas independientes para su propuesta dedicada a la cultura digital (15 euros el ticket de un día, el abono son 25), pondrá a disposición de los asistentes un bus lanzadera que conectará ambas sedes.

La 14ª edición del Sónar +D, el jueves 18 y el viernes 19 de junio (de 10 a 21 horas), presenta un programa multidisciplinar que se centra en explorar nuevos modos de convivir con la tecnología y cómo reivindicar el factor humano en un presente cada vez más dominado por la máquina. El +D, gestionado ahora por la Fundació Sónar y con Antònia Folguera y Cristina Checa como comisarias y Andrea Faroppa como directora, aborda en su programación en tres grandes temas: seguir dialogando sobre la relación entre Inteligencia Artifficial y Música y la adaptación del sector; cómo dotar de humanidad las creaciones digitales; y la búsqueda de futuros alternativos en un Internet dominado por intereses comerciales.

Noticias relacionadas

Todo eso a través de exhibiciones, talleres y ponencias de expertos en la materia como, entre otras, las que protagonizarán el consultor de marca australiano Eugene Healey, el japonés Daito Manabe, que antes de su espectáculo en el festival hablará sobre las herramientas musicales que ofrece Google DeepMind con su director de gestión de productos, Jeff Chang, o la artista e investigadora catalana Joana Moll ofrecerá una charla poco convencional titulada ‘The User and the Beast’. También actuaciones experimentales en directo tan dispares como la colaboración del artista performativo Fitnesss junto al bailarín Riusfroza o una nueva versión de 'Piano & AI', del pianista de jazz Ignasi Terraza 'mano a mano' con un sistema de IA desarrollado por Philippe Salembier. Dos días, con una treintena de propuestas anunciadas ya, plagados de innovación, pensamiento crítico y mirada hacia el futuro en la Llotja de Mar.