Estos son los cinco arquitectos que competirán por diseñar el futuro Liceu Mar en el Port Vell de Barcelona

El Liceu ha anunciado hoy los cinco finalistas para diseñar el futuro Liceu Mar.El jurado del concurso está presidido por Martha Thorne, académica, curadora, y editora estadounidense. Fue Directora Ejecutiva del Premio Pritzker de Arquitectura, Decana de la Escuela de Arquitectura de IE University en Madrid y curadora de arquitectura en el Art Institute of Chicago.

Las candidaturas de los 5 aspirantes son UTES, uniones de empresas temporales. Casi todas tiene experiencia en la edificación de edificios de uso público al lado de ríos, mares o fiordos.

Los seleccionados son:

Teatro y centro cultural De Kunstlinie, Almere, de SANAA. / EPC

UTE SANAA + CFA

Fundado en 1995 por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, el estudio japonés SANAA es reconocido por proyectos que integran el interior y el exterior, utilizando transparencias y estructuras de acero delgadas, como en el Centro Cultural de Almere.

La Ópera de Oslo. / EPC

UTE BATLLEROIG + SNOHETTA OSLO

El estudio de Enric Batlle y Joan Roig emplea a unas 200 personas y esta semana se anunció que serán los encargados de reformar el Teatre Principal de las Ramblas. Están diseñando las nuevas cuatro sedes de marcas de Inditex que se levantarán al lado de las Tres Xemeneies y son los artífices del Estadi Johan Cruyff. Snøhetta es un estudio de arquitectura noruego fundado en 1989 que emplea a unas 200 personas entre Oslo y Nueva York- Son los artífices de la famosa Ópera de Oslo.

Las Solo Houses en Matarranya, Teruel. / EPC

UTE BAROZZI VEIGA + MAIO + BURGOS GARRIDO

El estudio de arquitectura Barozzi Veiga fue fundado por los arquitectos Fabrizio Barozzi y Alberto Veiga en Barcelona en 2004. Su trabajo ha llegado hasta Norteamérica, donde han diseñado un nuevo campus para el instituto de arte de Chicago. Son responsables del Museo de Bellas Artes en Lausana, la Academia de Danza en Zúrich, la Filarmónica de Szczecin en Polonia y las Solo Houses en Matarranya, Teruel. Se han aliado con los barceloneses Maio y con los madrileños Burgos Garrido.

La estación marítima Sky Mountain Haikou Bay No.6 de Sou Fujimoto Architects. / EPC

UTE SOU FUKIMOTO + GRAS + ALDAYJOVER

Sou Fukimoto es un arquitecto japonés que tuvo un papel destacado en la reciente Exposición Universal de Osaka. aldayjover es un estudio nacional de arquitectura y paisajismo que ganó el premio internacional de Water as Leverage City Champion Challenge presentado por la ONU. El estudio fue reconocido por su enfoque innovador en la integración de la gestión del agua en el diseño urbano sostenible, ejemplificado en proyectos como el Bosque Metropolitano de Madrid.

El BlueTechPort de Barcelona proyectado por el despacho de Fermín Vázquez. / EPC

UTE DECAS_b720_CeC

DECAS es un despacho con sede en Atenas desde 2001. Fundado por Alexandros Vaitsos y Carlos Loperena, se han aliado con el barcelonés b720, Fermín Vázquez, que son los encargados de diseñar la futura estación de Chanmartín de Madrid, el BlueTechPort de Barcelona y la futura estación de La Sagrera. Son los artífices de los nuevos Encants de las Glòries.

Y ahora, ¿qué?

Superada la primera fase en la que se han escogido a los cinco finalistas entre los 55 candidatos, ahora se entra en una segunda fase de ideas y, si no hay cambios, en junio se elegirá la propuesta ganadora. A partir de entonces se habilitará un año para realizar y presentar el proyecto definitivo.

El Liceu y el Port de Barcelona han dedicado 1,2 millones de euros costeados a partes iguales por el teatro de ópera y el puerto con el fin de seleccionar la mejor idea de anteproyecto y la redacción del proyecto definitivo. Ahora empieza la cuenta atrás para redactar el Anteproyecto, el Proyecto Básico del edificio y de la urbanización y la obra civil, entre otros. Los 4 finalistas recibirán una compensación de 25.000 euros.

El proyecto del futuro Liceu Mar que cambiará el frente marítimo de Barcelona es uno de los proyectos que más interés ha despertado en los últimos meses en la comunidad de arquitectos. A la primera fase del concurso se presentaron 55 candidaturas en las que había un alto nivel: un puñado de premios Pritzker (el equivalente al Nobel de arquitectura) y oficinas de casi todo el mundo.

Interés internacional

Entre la lista de las 55 candidaturas figuraban arquitectos estrella como David Chipperfield, Herzog & De Meuron, Dominique Perrault, Jean Nouvel, Toyo Ito, Mecanoo (liderado por Francine Houben), Bofill Taller d’Arquitectura o el despacho fundado por la fallecida Zaha Hadid.

Entre los aspirantes a diseñar el nuevo espacio escénico impulsado por el Port de Barcelona y el Gran Teatre del Liceu hubo muchas UTEs (unión temporal de empresa) entre despachos extranjeros y locales. Lo mejor de la arquitectura nacional también aspiraba a liderar el proyecto: desde Beth Galí a Carme Pinós, pasando por Enric Ruiz Geli, Garcés de Seta Bonet, Benedetta Tagliabue, BAAS (Jordi Badia) o Cruz y Ortiz, artífices del Rijksmuseum y la Cartuja de Sevilla, entre otros proyectos. Hay despachos de Japón, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Austria, Reino Unido, Portugal, Italia y Alemania.

Adiós Port Vell, hola Liceu Mar

El Liceu Mar transformará 32.000 metros cuadrados del Port Vell y costará 50 millones de euros. Se calcula que las obras, que soterrarán la circulación de vehículos en el área, no podrán empezar antes de cuatro años y estarán terminadas sobre 2032 si se cumplen los plazos previstos. El Liceu Mar contará con un edificio de 8.900 metros cuadrados, una caja escénica de 30 metros de altura y un restaurante. El Liceu Mar impulsará la creación contemporánea y será sede del Centro Internacional de Ópera de Nueva Creación pero tendrá una temporada estable de danza y reforzará la actividad educativa y familiar del Petit Liceu.

Noticias relacionadas

El concurso internacional de ideas servirá para reorganizar un espacio de 32.000 metros cuadrados en el Moll d'Espanya. Un espacio que se remodelará completamente y que había albergado espacios utilizados por la Copa América. El área, equivalente a 3,2 campos de fútbol, se reurbanizará para acoger el Liceu Mar, la segunda sede del Gran Teatre destinada a la ópera de nueva creación, la danza y los proyectos educativos, un espacio polivalente con unas 900 butacas. Aquitectura y urbanismo van de la mano en este proyecto que forma parte del rediseño de un puerto que aspira a ser más sostenible y abierto a la ciudadanía.