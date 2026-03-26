Indisposición de la cantante
¿Qué pasa con las entradas tras la cancelación del concierto de Rosalía en Milán?
Rosalía cancela su concierto en Milán a los pocos minutos de empezar: "Lo siento, volveré cuando esté en mejores condiciones"
Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show
La cantante catalana Rosalía tuvo que suspender su concierto de este miércoles en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira 'Lux Tour', pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria. Un imprevisto que hace que sus numerosos fans con entradas ya adquiridas se pregunten si se mantendrá la hoja de ruta de la gira.
"Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicó Rosalía a los asistentes al concierto, según se ha podido ver en algunos vídeos difundidos en redes sociales por sus fans.
La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar "el mejor espectáculo posible", pero que básicamente se encontraba "en el suelo".
"Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", le transmitió la artista a sus espectadores cuando se encontraba interpretando su canción 'De Madrugá'
Quinta parada
La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich.
El siguiente concierto está planificado para el lunes, 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, aunque todo dependerá de su evolución. Por el momento, la artista catalana no ha realizado ningún tipo de declaración a través de sus canales oficiales.
De momento se desconoce si la artista volverá a Milán para completar el concierto que ha dejado a medias por cuestiones de salud y queda pendiente asimismo un anuncio oficial para saber si se mantienen las fechas de los conciertos de 'Lux Tour'.
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