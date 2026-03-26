Rosalía, tras cancelar su concierto en Milán por una indisposición: "Estoy mejor"

"Estoy mejor. Gracias por todo el amor y la compresión de todo el mundo que estuvo allí". Rosalía ha querido tranquilizar rápidamente a sus seguidores publicando en su cuenta de Instagram un mensaje en inglés tras cancelar este miércoles su concierto en Milán por una indisposición. La artista catalana, que se encontraba en la ciudad italiana para presentar su cuarto álbum, 'Lux', tuvo que bajar del escenario del Unipol Forum al poco de empezar debido a problemas estomacales. Según contó ella misma al público presente, sufrió una "intoxicación alimentaria muy grave", llegando a vomitar en el camerino, y, aun así, intentó seguir con el espectáculo. Pero no pudo. "Estoy realmente mal", dijo a los asistentes con la cara descompuesta antes de abandonar el escenario.

En la fotografía compartida por la catalana en Instagram se la puede ver tumbada en una camilla mientras se le está administrando suero por vía intravenosa al lado de un profesional sanitario. Por ahora se desconoce qué causó esa intoxicación alimentaria y tampoco en qué punto queda el 'Lux tour' que, cabe señalar, debe llegar a Madrid el próximo lunes 30 de marzo. En la capital española están programados cuatro conciertos la semana que viene en el Movistar Arena.