Porta Ferrada redobla la apuesta con 50 conciertos de amplio espectro: de Jordi Savall a David Bisbal

El Festival de la Porta Ferrada redobla su apuesta en su 64ª edición, la primera que será organizada por la promotora Barcelona Events Musicals (que monta cada año el Cruïlla) después de que saliera vencedora del proceso de licitación pública del pasado otoño, que contempla las tres próximas ediciones. Sube el presupuesto, situado en 4,5 millones de euros (alrededor de un 80% más que en la última edición), y el número de conciertos, con una cifra total de artistas que rondará la cincuentena y que abarcará un amplio espectro de estilos, de la música antigua de Jordi Savall al pop latino de David Bisbal, del jazz-funk experimental de Snarky Puppy a la heroína generacional Rigoberta Bandini.

Porta Ferrada, el festival decano de Catalunya, propiedad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, practica cambios de configuración en su 64ª edición: recupera el Espai Port (para unos 2.000 asistentes; el año pasado se tuvo que cancelar por problemas de desprendimientos en la ladera contigua), que concentrará los conciertos en los cuatro fines de semana de julio, al tiempo que sitúa una serie de reclamos de gran formato en el Guíxols Arena (para 6.500 personas) y programa actuaciones de signo más alternativo en el Teatre Auditori, la sala Las Vegas y el escenario del Monastir. Además, abre un nuevo escenario, el ‘village’ (para 1.500-2.000 espectadores), junto al Monastir, con entrada gratuita, “con grupos emergentes, para que todo el mundo pueda participar del festival”, explica Jordi Herreruela, CEO de Barcelona Events Musicals. Las entradas de los conciertos, unas 60.000, se pusieron a la venta este jueves.

Un ‘caleidoscopio’

Se trata de un programa de unas 50 actuaciones, siete de ellas agrupadas en citas dobles o triples, y contando con las que acogerá el ‘village’, entre doce y quince. Cartel en el que la promotora comenzó a trabajar con considerable tardanza, el pasado diciembre, tras resolverse el concurso municipal, “en un momento del año en que una parte del pescado ya estaba vendido”, apunta Herreruela en alusión a la oferta de artistas disponible. Su planteamiento se asienta en el principio de ofrecer “diversidad” de acentos estilísticos y “acercar el festival al mayor abanico posible de público”. Albert Mallol, el veterano director artístico de la muestra, destaca la “inmersión en el pueblo” que representa la nueva programación y el “caleidoscopio” que ofrece, con “diferentes colores para que cada cual encuentre su camino dentro de la programación”.

El concierto inaugural de la 64ª edición lo protagonizará Jordi Savall con ‘Homenatge a Marco Polo – La ruta de la seda’ (10 de julio), concierto que evoca el viaje de vuelta del explorador en el 700º aniversario de su muerte, y que contará con 16 músicos de diferentes países. Al día siguiente, Compañía Antonio Gades presentará el ballet ‘Fuego’ , y el 12 de julio se abrirá paso el folk-pop de Angus & Julia Stone. Conciertos todos ellos en el Espai Port, como los de Snarky Puppy (17), el cantante y pianista británico Benjamin Clementine (18), el cantaor Israel Fernández, con ‘De oro y marfil’ (24), Maria Arnal y La Tania (25) y Sopa de Cabra en su 40º aniversario de trayectoria (26).

El Guíxols Arena se pondrá en marcha el 6 de agosto con Los Delinqüentes, cartel completado con Joan Garriga (exDusminguet, La Troba Kung-Fú). El día 9 actuará el grupo irlandés de pop con raíces celtas The Corrs, y el 10, el recinto acogerá la fusión de folk, pop y electrónica de Siloé, acompañado de las propuestas emergentes de Repion y Éxtasis. El almeriense David Bisbal se estrenará en Porta Ferrada el 12 de agosto, concierto que abrirán Mariona Escoda y Ernest Prana. Y otros dos dobles carteles: los debuts en el festival de Rigoberta Bandini, con Maria Jaume (14), y de Mónica Naranjo, con Soleá Morente (15).

En paralelo, en el Teatre Auditori, la sala Las Vegas y el Monastir se sucederán en agosto conciertos de formato más pequeño, como los de El Petit de Cal Eril, Marc Parrot i Quartet Brossa, Tarta Relena o el violinista y director de orquesta Fabio Biondi. Con todo ello, el cartel suma 23 conciertos por ahora, cinco de ellos dobles, y dos triples, a los que falta sumar algunos nombres todavía en proceso de confirmación, así como la parcela del ‘village’. Oferta que abarca distintos acentos sonoros y perfiles de público, encaminados, coinciden Herreruela y Mallol, a reafirmar Porta Ferrada como “un festival popular y no elitista”.