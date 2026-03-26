Paul McCartney anuncia nuevo álbum a los 83 años

La leyenda británica Paul McCartney, de 83 años, ha anunciado la salida de un nuevo álbum el próximo 29 de mayo, el primero en cinco años, acompañado del lanzamiento de un single de tono nostálgico.

El disco, titulado 'The Boys Of Dungeon Lane' ("Los chicos de Dungeon Lane"), evoca recuerdos de su juventud en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, especialmente de los primeros años de The Beatles, antes de que el grupo alcanzara la fama mundial.

"Dungeon Lane" es un lugar cercano a la casa de su infancia en la ciudad.

El primer sencillo, 'Days We Left Behind' ("Los días que dejamos atrás"), publicado este jueves, está marcado por esa melancolía.

El álbum reunirá nuevas canciones de amor y reflexiones del artista sobre la etapa previa a su salto a la fama.

"Son muchos recuerdos de Liverpool", comenta el ex-Beatle en su página web.

"A veces me pregunto si no escribo solo sobre el pasado, pero luego pienso: '¿Cómo se podría escribir sobre otra cosa?'", añade. "No teníamos casi nada, pero no importaba", recuerda McCartney.

Regreso a los orígenes

En este trabajo, el músico repasa sus primeras experiencias junto a George Harrison y John Lennon, antes de la Beatlemanía.

El álbum ha sido producido por el estadounidense Andrew Watt, que ha trabajado con Elton John y Lady Gaga, y comenzó a gestarse hace aproximadamente cinco años.

'The Boys Of Dungeon Lane' se describe como un disco "ecléctico" desde el punto de vista musical, en el que McCartney toca varios instrumentos y explora distintos estilos.

Paul McCartney publicó su primer álbum en solitario, 'McCartney', en 1970, tras la separación de The Beatles. También grabó siete discos de estudio con el grupo Wings, formado junto a su esposa Linda McCartney y el guitarrista Denny Laine.

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En noviembre, lanzó un tema silencioso con motivo de la reedición de un álbum, también mudo, como protesta contra un proyecto de ley británico sobre inteligencia artificial que buscaba flexibilizar los derechos de autor y que finalmente no prosperó.