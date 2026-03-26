La manosfera y sus controvertidas figuras eligen Marbella: así es el documental de Louis Theroux en Netflix

Louis Theroux lleva años penetrando en las subculturas del momento, sin cortarse un pelo y mostrando a personajes controvertidos en su salsa para diversos documentales de la BBC. Su más reciente pieza, 'Dentro de la manosfera', está siendo todo un hit gracias a su distribución a través de Netflix, y en ella la Costa del Sol tiene un protagonismo especial. Si durante décadas, los gángsters y billonarios de dudosa reputación han elegido Marbella como refugio en momentos complicados y sede de operaciones de dudosa legalidad, la localidad es ahora escogida por otro tipo de figuras poco recomendables de otra índole.

Primero, determinemos el concepto básico: la manosfera es un conglomerado más o menos espontáneo, no organizado, de páginas web, blogs, foros online y cuentas en redes sociales que promueven una especie de hipermasculinidad, marcada por un culto al cuerpo musculadísimo, la oposición frontal al feminismo y la asociación con presupuestos ideológicos de ultraderecha. Vamos, unos prendas.

Bastantes de sus figuras más populares operan desde Marbella, y hasta la localidad se desplazó el año pasado Theroux para hablar con ellos. El más controvertido es Hstikktokky, youtuber, boxeador y figura popular de la polémica red Kick. (y hoy residente en Dubái por lo que leeremos a continuación). En Surrey estrelló un McLaren de más de 300.000 euros (conducía sin seguro); vino a la Costa del Sol para huir de las autoridades británicas aunque terminó siendo detenido aquí por supuestamente haber cortado el cuello de un hombre con un vaso durante una noche en un club de la localidad.

El documentalista británico-estadounidense filma en la Costa del Sol a Harrison Morgan (nombre real del caballero) haciendo pesas y explayándose en sus diatribas homófobas y misóginas (por ejemplo, le presenta a su novia a Theroux como su "lavaplatos" y se jacta de que si tuviera un hijo gay le desheredaría). Sullivan vivía durante los días de grabación, el año pasado, en una villa de Marbella de 2.000 euros por noche, pero a la que sacaba notablemente rendimiento: llamaba a la mansión 'House of Heat' ('La Casa del Calor') y por ahí rotaba un grupo de 15 modelos femeninas de Onlyfans promocionando su conntenido entre sus 500.000 suscriptores de Telegram, a cambio, claro, de una pingüe comisión.

En el momento más polémico de 'Dentro de la manosfera', Sullivan y sus chicos diseñan una especie de operación contra un depredador sexual de menores: se trata de atraer a un hombre maduro a una cita falsa con una adolescente a plena luz del día para terminar propinándole una brutal paliza, transmitiéndola en directo, con la excusa de exponer a un pedófilo. HStikkytokky, eso sí, se cuida: mientras sus socios destrozan a patadas al acusado, él no mueve ni un músculo. "Yo no lo he tocado", dice con sorna. Por todo ello, el youtuber, cuya misión, dice, es "entrenar a chicos para que hagan dinero, no entren en el sistema y sean chicos de verdad", reside ahora en Dubái.

Ed Matthews, otro de los protagonistas del documental, con Louis Theroux / Netflix

Louis Theroux también sigue los pasos de Ed Matthews, discípulo de la controvertida comunidad de "artistas de la seducción": le graba utilizando sus técnicas de seducción para ligar con mujeres locales y, claro, crear contenido para sus redes. Cualquiera que oiga sus pick up lines (frases para entrarle a desconocidas) sentirá una notable vergüenza ajena, pero no sus centenares de miles de seguidores: Theroux muestra cómo a Matthews le paran cada dos pasos por Marbella sus múltiples seguidores. Porque, gusten más o menos (espero que usted pertenezca al segundo grupo), hablamos de auténticos ídolos que movilizan a millones de chavales perdidos y en rebelión (como siempre están los chavales) en busca de guías personales.