Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show

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Rosalía: primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon

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Rosalía: primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon / X DE LUX TOUR / EFE

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

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La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

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