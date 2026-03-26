Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó este 16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

El momento de la interrupción

Imágenes antes de la cancelación En redes corren diversos vídeos, como este:

Estreno de 'Euphoria' La cantante llegará a la pequeña pantalla el 12 de abril, con el estreno en HBO de la inminente temporada de 'Euphoria'. La veremos interpretar el papel de una bailarina exótica que no pierde de pista a Rue, la protagonista, que encarna Zendaya.

La indisposición de Rosalía Es la primera vez que la cantante Rosalía se ve obligada a cancelar un concierto por motivos de salud. Las primeras reacciones de los fans han sido de ánimo y reconocimiento por su situación

"Lo siento. Os quiero mucho. Volveré" El LUX Tour de Rosalía arrancó por todo lo alto el pasado 16 de marzo en la ciudad francesa de Lyon, marcando un inicio espectacular para una gira que desde el principio ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores. Tras ese primer concierto, la artista catalana continuó su recorrido por varias de las grandes ciudades europeas, haciendo doble parada en París, y también en Zúrich (Suiza). Y este miércoles era el turno de Milán (Italia), otra de las citas más esperadas del tour. Sin embargo, lo que prometía ser una noche inolvidable ha acabado convirtiéndose en un momento de preocupación porque, pocos minutos después de que empezara el concierto, la cantante se ha visto obligada a interrumpir y cancelar su actuación debido a que se encontraba indispuesta. Lea aquí la noticia completa.

Rosalía cancela su concierto en Milán Rosalía se ve obligada a cancelar su concierto en Milán a los pocos minutos después de que empezara. Según los fans que han acudido a la cita este miércoles en la ciudad italiana, la cantante se veía bastante deshidratada durante los pocos minutos que ha intentado actuar. Sin embargo, la catalana ha acabado cancelando el concierto e incluso ha dado sus explicaciones: "He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo", ha dicho. "Lo siento. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones", se ha despedido.

La ruta madrileña de Rosalía: panaderías, pizzerías y tiendas que marcaron sus visitas a la ciudad El pan es una de sus pasiones. Hace unos meses, la cantante hizo feliz al personal de la panadería Obrador San Francisco, que no dudó en sacarse una foto con ella y publicarla en su perfil de Instagram tras su visita. En anteriores visitas a Madrid, Rosalía también ha pasado por restaurantes y bares tradicionales como Casa Macareno, Casa Salvador o El Maño, lo que sugiere su afinidad por la gastronomía clásica y los ambientes castizos de la ciudad. Una de sus pizzerías favoritas en Madrid es la Pizzería Sasà (calle Juan Álvarez Mendizábal, 57). Tras su entrevista en el programa La Revuelta, la artista hizo una parada en el barrio de Argüelles para disfrutar de una cena al estilo napolitano en este pequeño restaurante.

"Frágiles como Porcelana, pero Madrid resiste por ti!" Ticketmaster propone una iniciativa para los fans de Rosalía durante los conciertos de Madrid en el Movisar Arena. La plataforma ha publicado diversos carteles que los asistentes deberán levantar durante el estribillo de los temas seleccionados. Ticketmaster propone una canción para cada día. Es decir, los espectadores deberán descargar un cartel diferente dependiendo del día que vayan al concierto. Así, el primer día, el tema seleccionado es 'La Perla', y la frase seleccionada es: "'La Perla' de Madrid te ama, sin terrorismo emocional!”. El día 1 de abril, la seguirá 'Porcelana', con un cartel que exclama: "Frágiles como Porcelana, pero Madrid resiste por ti!". Los últimos dos conciertos irán dedicados a 'Reliquia' y 'Memória', con las afirmaciones: "Madrid se transforma con 'Lux': ¡De Reliquias a divas!" y "¿Memoria? Madrid nunca te olvida, Rosalía", respectivamente.

Marian Navarcorena Furor por Rosalía en la segunda mano El universo Rosalía vive días de máxima efervescencia ante la inminencia de sus conciertos en España. El lanzamiento de 'LUX' el pasado noviembre y la llegada del 'Lux Tour' a España han reactivado el interés en torno a la artista catalana, convertida en uno de los nombres con mayor impacto mediático y social del momento. Un tirón que también ha llegado a la segunda mano, donde las búsquedas de discos firmados, camisetas oficiales de la gira o revistas exclusivas han crecido un 764 % desde el lanzamiento de su cuarto álbum. Solo las búsquedas relacionadas con 'LUX' han aumentado un 37 % en ese mismo periodo. Y en las semanas previas al arranque de la gira, el interés por cualquier artículo vinculado a la cantante de 'Berghain' se ha disparado un 51 % respecto al mes anterior.