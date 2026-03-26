El festival Jordi Savall presenta una edición marcada por el eclipse solar y la diversidad

Un eclipse solar, diversidad y una mirada histórica hacia la música. Estos son los ejes principales de la sexta edición del festival de música antigua Jordi Savall. Este año, la muestra musical se celebrará en diversos puntos de Cataluña entre los días 10 y 16 de agosto, con un amplio repertorio de propuestas: desde conciertos de música clásica, hasta circo y danza, pasando por debates y conferencias, para desarrollar así una “voluntad multidisciplinaria que trasciende formatos y géneros”, tal como lo describe Sònia Hernández, consejera de cultura.

“La idea es dar luz a aquellos proyectos que están ocultos”, así describe el maestro Jordi Savall la propuesta de esta edición. El eclipse solar será uno de los protagonistas del festival, de manera que el día 12 de agosto —fecha del fenómeno astronómico— se llevará a cabo un concierto a cargo del músico Josep Maria Martí en una ubicación que todavía no se ha revelado: “Citaremos a los espectadores en un lugar concreto y los trasladaremos a un espacio natural desde donde se podrá observar el eclipse”, explica Martí Sancliment, director de la muestra musical.

El festival Jordi Savall se reparte por el territorio catalán, de manera que, aunque el escenario principal se situará en el Reial Monestir de Santes Creus, en Tarragona, también se celebraran actos en Valls, Alcover y Montblanc. De hecho, es en esta última localidad donde se llevarán a cabo los actos de inauguración. Por un lado, el 25 de abril se hará una apertura previa al festival a cargo del dúo Eloqventia. Por otro lado, el día 10 de agosto, se llevará celebrará el acto de inauguración oficial en el Santuari de la Serra con el concierto ‘Elkano i la primera volta al món’ del grupo Euskal Barrokensemble.

Más allá de la música

La programación del festival se ha hecho de manera conjunta con la Agència Catalana del Patrimoni, con el objetivo de combinar “la excelencia musical y el patrimonio histórico”, argumenta Harnández. De esta manera, la muestra busca que los espacios y la música se unan en un solo elemento mediante una combinación de ambos elementos.

Siguiendo con la temática del eclipse, la consejera argumenta que el festival insta a mirar “aquello que normalmente queda fuera del foco” y las “realidades silenciadas”. Así, el día 13 de agosto se celebrará el concierto ‘Dones d’Orient’, con la participación de artistas de Senegal, Armenia, Kurdistán, Irán, Alemania y Síria.

Como novedad de este año, se celebrará el espectáculo familiar ‘Dones eclipsades’ a cargo del colectivo germánico-catalán Ensemble Das Kolorit. Además, otro de los eventos destacados de la edición es el concierto ‘Músiques de l’Àfrica Occidental’, en el que el artista Momi Maiga invitará a su madre para unirse en un diálogo musical.

Además, la pianista Olga Pashenko vuele a la muestra musical después de dos años. Pashenko participará en el ciclo ‘Das Jahr de Fanny Menselsshon’, acompañada de la actriz Elena Tarrats.

El acceso a los eventos

El festival ofrece un servicio de autobuses desde localidades como Barcelona, Vilafranca del Penedès o Valls para acceder a los conciertos y actividades del festival. Tanto los billetes de bus como las entradas del festival están ya disponibles en la web. Los billetes para los actos varían en función de los conciertos y los asientos, con precios desde 8 hasta 74 euros.

El ciclo de conciertos tiene una gran vinculación con la localidad de Santes Creus, de manera que, tras esta edición, se publicará el documental ‘Set dies d’agost’ donde se retratará la participación del pueblo en el festival. “Algunas familias incluso acogen a músicos en sus casas”, detalla el director Sancliment.