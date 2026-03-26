Alejandro, fan español que viajó de Tenerife a Milán y vivió el concierto cancelado de Rosalía: "No podemos olvidar que sigue siendo persona"

Rosalía se vio obligada a interrumpir y cancelar su actuación en Milán este miércoles tras sufrir una "intoxicación alimentaria muy grave", según explicó ella misma al público presente en su concierto del 'Lux Tour' en el Unipol Forum. La cantante catalana aseguró que había llegado a vomitar en el camerino y que, aunque quería ofrecer "el mejor espectáculo posible", en realidad se encontraba "en el suelo". "He intentado seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal", comentó. "Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", dijo antes de salir del escenario y recibir atención médica. Este jueves Rosalía ha comunicado a través de Instagram que se está recuperando y ha agradecido la comprensión de sus seguidores.

A pesar de la cancelación, los asistentes pudieron disfrutar de aproximadamente la primera hora del espectáculo. Entre ellos se encontraba Alejandro, un joven de 26 años que había viajado desde Tenerife a Milán exclusivamente para verla. “La mitad del ‘show’, que fue más o menos lo que vimos, fue una experiencia única”, relata. “La puesta en escena fue espectacular y la voz de Rosalía, aunque daba indicios de que estaba un poco mala, estuvo impoluta”, asegura.

Alejandro había pasado horas esperando a las puertas del recinto para conseguir un buen sitio cerca del escenario. "Que se quedara a medias fue bastante triste, pero no podemos olvidar que sigue siendo persona, creo que un verdadero fan lo entendería", valora, comprensivo. "Ahora Rosalía se tiene que recuperar", expresa. El joven no sabe si podrá verla en otra fecha de la gira, ya que se había pedido vacaciones en el trabajo para verla en Milán. Además, las entradas para el resto de conciertos del 'tour' están agotadas. Sin embargo, explica que todavía está procesando el "subidón de adrenalina" que vivió este miércoles y que, con el paso de los días, verá si puede desplazarse hasta otra ciudad para disfrutar del resto del concierto.

Ante la dificultad para conseguir entradas para los conciertos en España, ya que solamente pasará por Madrid y Barcelona, con cuatro fechas en cada ciudad, Alejandro decidió desplazarse a Milán. “Los billetes de avión fueron un regalo de mis padres y el alojamiento me salió bastante económico”, explica, ya que su pareja vive allí. "Habría estado bien que hubiera ido a más sitios de España, pero si te gusta un artista y tienes la oportunidad de poder ir a verlo donde sea, permítetelo", comenta el joven, que también considera que la gira de 'Lux' tiene más preparación y equipo que 'Motomami', por lo que es un 'show' más difícil de trasladar.

Noticias relacionadas

De hecho, Alejandro ya viajó a Gran Canaria durante la anterior gira de la artista, que tampoco hizo parada en Tenerife. "Hoy consumimos las cosas tan rápidas y tan instantáneas que olvidamos lo bonito de poder sacrificar un poco por nuestra parte. Ella se ha esforzado y ha trabajado mucho en 'Lux', lo mínimo es dedicarle un traslado donde lo vaya a presentar", apunta el fan.