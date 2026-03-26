Estreno de cine
Los cineastas belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys debutan en el largometraje con 'Yo te creo', un magnífico thriller que sacude el sistema judicial
'Yo te creo' es la ópera prima de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, un thriller judicial que aborda la desprotección infantil a través de la historia de Alice y la defensa de la custodia de sus hijos
'Yo te creo'
Directores: Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys.
Reparto: Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Adèle Pinckaers, Ulysse Goffin, Natali Broods, Alisa Laub, Mounir Ben-Naoum y Béatrice Didier.
Estreno: 27/03/26
Puntuación: * * * *
'Yo te creo', magnífica ópera prima de los cineastas belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, es un thriller judicial en el que Alice (Myriem Akheddiou), una mujer de unos 40 años, acude a un tribunal para defender la custodia de sus dos hijos. Es una película brillantemente escrita, ajustada sin caer en la rigidez y sin derivas tremendistas, que habla de manera frontal de abusos sexuales a menores, de la desprotección de la infancia, de violencia estructural y del funcionamiento del sistema judicial.
Es una película formalmente pequeña, casi de cámara: pocos escenarios (prácticamente toda la acción se concentra en una sala de declaraciones de un tribunal), pocos personajes, apenas 78 minutos. Pero es enorme en sus intenciones y en su alcance.
Por un lado, es tremendamente ambiciosa y crítica en su exploración de todos esos temas, y clara y contundente en su manera de ponerlos sobre la mesa. Por otro, está repleta de ideas y de recursos de dirección al servicio de lo que quiere explicar. Son muchos los hallazgos en esa dirección, pero destacan la forma en la que Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys filman el cuerpo de los actores en relación al espacio (a la vez diáfano y asfixiante) y, sobre todo, su manera de capturar la escucha de los personajes. Impresionan tanto los desgarradores testimonios de esas personas como la respuesta de sus rostros y de sus cuerpos a las declaraciones del otro.
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