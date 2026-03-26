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Los cineastas belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys debutan en el largometraje con 'Yo te creo', un magnífico thriller que sacude el sistema judicial

'Yo te creo' es la ópera prima de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, un thriller judicial que aborda la desprotección infantil a través de la historia de Alice y la defensa de la custodia de sus hijos

'Yo te creo', con Myriem Akheddiou, se centra en la sala de declaraciones de un tribunal para denunciar los abusos sexuales a menores, la violencia estructural y el funcionamiento del sistema judicial.

'Yo te creo', con Myriem Akheddiou, se centra en la sala de declaraciones de un tribunal para denunciar los abusos sexuales a menores, la violencia estructural y el funcionamiento del sistema judicial. / EPC

Desirée de Fez

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'Yo te creo'

Directores: Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys.

Reparto: Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Adèle Pinckaers, Ulysse Goffin, Natali Broods, Alisa Laub, Mounir Ben-Naoum y Béatrice Didier.

Estreno: 27/03/26

Puntuación: * * * *

'Yo te creo', magnífica ópera prima de los cineastas belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, es un thriller judicial en el que Alice (Myriem Akheddiou), una mujer de unos 40 años, acude a un tribunal para defender la custodia de sus dos hijos. Es una película brillantemente escrita, ajustada sin caer en la rigidez y sin derivas tremendistas, que habla de manera frontal de abusos sexuales a menores, de la desprotección de la infancia, de violencia estructural y del funcionamiento del sistema judicial.

Es una película formalmente pequeña, casi de cámara: pocos escenarios (prácticamente toda la acción se concentra en una sala de declaraciones de un tribunal), pocos personajes, apenas 78 minutos. Pero es enorme en sus intenciones y en su alcance.

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Por un lado, es tremendamente ambiciosa y crítica en su exploración de todos esos temas, y clara y contundente en su manera de ponerlos sobre la mesa. Por otro, está repleta de ideas y de recursos de dirección al servicio de lo que quiere explicar. Son muchos los hallazgos en esa dirección, pero destacan la forma en la que Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys filman el cuerpo de los actores en relación al espacio (a la vez diáfano y asfixiante) y, sobre todo, su manera de capturar la escucha de los personajes. Impresionan tanto los desgarradores testimonios de esas personas como la respuesta de sus rostros y de sus cuerpos a las declaraciones del otro.

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