El biombo de estilo oriental pintado por Dalí cuando tenía 19 años ya está en Figueres

Está considerada como la primera obra en la que Salvador Dalí aplicó el arte decorativo a un objeto artístico. Se trata de un biombo de estética oriental que el artista figuerense pintó en 1923 cuando tan sólo tenía 19 años y que durante décadas, y hasta 1964, preservó a su hermana, Anna Maria Dalí. Ahora, tras ser adquirido por el Estado español, depositado en el fondo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y sometido a una rigurosa y necesaria restauración de cuatro meses, este cortaviento de tela hecho con papel encolado y pintado en guaix, se exhibe por primera vez no en Madrid sino en el espacio que le es más natural, la Casa Natal de Dalí, la Casa Natal de Dalí, donde el pintor vivió sus primeros siete años de existencia.

Ayer miércoles se celebró la inauguración oficial de este extraordinario préstamo, una "pequeña exposición", titulada 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí', comisariada por el historiador del arte Ricard Bru Turull. Esta muestra, que se alargará hasta septiembre, viene acompañada de la exhibición de unas fotografías inéditas de la estancia privada que tenía Salvador Dalí en el Llaner, en los años veinte, donde se puede ver a este biombo pintado.

La concejala de Cultura e historiadora del arte, Mariona Seguranyes, que ha ejercido también como asesora científica del proyecto, ha reconocido que éste es un día de felicidad y ha agradecido, durante el encuentro con los medios, la generosidad del Patronato y la dirección del Reina Sofía. Ricard Bru Turull, también presente en el acto, ha sido escogido para comisariar la exposición porque él mismo, hace trece años, comisarió otra muestra por el CaixaForum dedicada al japonismo. Entonces, pudo exponer este biombo y fue una de las pocas veces que se exhibió, en Barcelona y en Madrid.

Acabada esa exposición, el objeto desapareció hasta que en el 2024 lo adquirió el Estado. Como ha explicado Mariona Seguranyes, este biombo "es una obra de primera etapa de juventud, conectada con el orientalismo, pero estrechamente vinculada a Figueres, a pesar de no saberse a ciencia cierta si la pintó en la ciudad o en Cadaqués". Seguranyes ha añadido que quien habló por primera vez fue la hermana del pintor, Anna Maria Dalí explicando que Dalí lo hizo mientras decoraba un cuarto de una casa de una amiga de los dos hermanos. Se cree que era Ramoneta Montsalvatge, cuya familia vivía en la calle Sant Pau de Figueres y su padre era un gran coleccionista de ex libris, a quien Dalí retrató.

"Japonismo superficial, exótico y decorativo"

Ricard Bru Turull ha comentado que cuando Dalí pinta este biombo, la influencia del japonismo lleva más de cuatro décadas presente en Catalunya. "Dalí muestra este japonismo de forma muy imprecisa y no refleja ninguna imagen fidedigna de Japón. Hay unas mezclas que son naturales y que son la aproximación popular a los referentes del orientalismo, no tanto del japonismo", admite el historiador. Será en París, más adelante, cuando el pintor descubrirá los modelos japoneses y su obra, a partir de los años 50 y 60, plasmará a más referentes directos con Japón. Es, según Bru, "un japonismo superficial, exótico y decorativo" el que Dalí plasma en este biombo, "una pieza con una gran singularidad, ya que después Dalí trabajará desde una intelectualidad muy distinta".

Antes de ser expuesto en Figueres, el biombo de Dalí ha necesitado pasar por el taller de restauración. Era la primera vez que se sometía a una restauración, aunque las encargadas de esta labor, Eugenia Jimeno y Keti Nikolaeva, especializadas en restaurar papel, constataron que el objeto había sufrido unas cuantas reparaciones previas tal y como muestran las fotografías antiguas que se conservan y que ahora se exhiben.

Por otra parte, esta exposición irá acompañada de una serie de actividades complementarias como conferencias a cargo del comisario, de Mariona Seguranyes y la restauradora Eugenia Jimeno, así como la presentación del catálogo que realizará el 28 de mayo la directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, acompañada del propio Ricard Bru y de Mariona Seguranyes.