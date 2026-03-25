Tomàs Grau se apea del podio de la Franz Schubert Filharmonia: "Necesito tiempo para pensar"

La principal novedad de la nueva temporada de la Franz Schubert Filharmonia (FSF) es la ausencia de su director en el podio. Tomàs Grau ha decidido darse un descanso en esta 15ª temporada que en el Palau de la Música arrancará el próximo 18 de octubre con la prestigiosa pianista Yulianna Avdeeva y el 'Concierto para piano núm.1 de Chaikovski', dirigido por el rumano Gabriel Bebeșelea.

"Necesito tiempo para pensar, para estudiar nuevos repertorios y marcar las líneas de futuro", afirma Grau, fundador de esta orquesta privada con 20 años de historia. El equipo habitual se encargará del día a día de la orquesta. Grau ya ha diseñado las próximas dos temporadas y retomará el contacto con sus músicos la 2027-28. "No estoy quemado", aclara. "Paro de manera temporal en positivo para poder decidir cómo han de ser los próximos 20 años de la orquesta". El próximo curso Grau solo cogerá la batuta para dirigir otras orquestas en Europa y América Latina.

"Paro de manera temporal en positivo para estudiar y decidir cómo han de ser los próximos 20 años"

Los retos para mantenerse y seguir creciendo no son pocos para una orquesta en el siglo XXI. "La gente cada vez mira más que escucha. La imagen es fundamental. A veces empiezan a ver un concierto en una pantalla y si no les gusta al cabo de poco hacen 'scroll' y pasan a otra cosa. Ahora nos ven por Youtube, en vídeos y redes sociales. Los discos han dejado de tener incidencia", comenta. "Hay que utilizar la imagen para acercarnos al público pero quiero que vuelvan a escucharnos con los oídos".

El curso 2026-27 de la FSF, con programación estable en Tarragona donde está su sede y en el Palau de la Música Catalana, contará con el regreso de destacados artistas. Pianistas como la ya citada Avdeeva, Judith Jáuregui, Anna Fédorova con un recital, la violinista Clara-Jumi Kang, la violonchelista Nadège Rochat y el cantante Mark Padmore que con el pianista Paul Lewis ofrecerán 'Winterreise' de Schubert, en su 200 Aniversario.

Debuts

Entre los debuts en la temporada de la FSF destacan la directora Chloé Van Soeterstède, el pianista estadounidense Maxim Lando y el trompista Stefan Dohr, solista de la Filarmónica de Berlín, que estrenará en Catalunya el 'Concierto para trompa núm. 2' de Benet Casablancas.

'La música nos transforma' es el lema de la nueva temporada con 7 conciertos sinfónicos y dos recitales. Entre las grandes obras del repertorio que interpretarán figuran la 'Sinfonía núm. 9 Del Nuevo Mundo' de Dvorak, la 'Sinfonía núm. 3 Heroica' de Beethoven o el 'Réquiem' de Mozart. Esta gran obra sinfónico coral estará capitaneada por Guillermo García Calvo y contará con el Cor Madrigal.

La temporada incluirá dos conciertos extraordinarios. Por un lado, 'El Pesebre' de Pau Casals, en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. Por otro, 'Star Wars', con la música de John Williams en versión sinfónica, una propuesta pensada para todos los públicos coincidiendo con el 50 aniversario del estreno del film. Este concierto lo dirigirá Lina González-Granados.

"Este año hará muchas dirigiendo en nuestra temporada, algo necesario si queremos que las niñas tengan referentes para ser compositoras y directoras", dice Grau. Judit Jáuregui dirigirá desde el piano un programa con obras de Bach, Haydn y Mozart. Y la violinista María Florea lo hará con obras de Bach y Vivaldi.