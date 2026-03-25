LUX Tour
Rosalía cancela su concierto en Milán a los pocos minutos de empezar: "Lo siento, volveré cuando esté en mejores condiciones"
La cantante catalana se ha disculpado con los asistentes: "He intentado por todos los medios seguir hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo"
Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show
El LUX Tour de Rosalía arrancó por todo lo alto el pasado 16 de marzo en la ciudad francesa de Lyon, marcando un espectacular inicio para una gira que desde el minuto uno despertaba una enorme expectación. Tras ese primer concierto, la artista catalana continuó su recorrido por varias de las grandes ciudades europeas, con una doble parada en París y también en Zúrich (Suiza). Este miércoles era el turno de Milán (Italia), otra de las citas más esperadas del tour. Sin embargo, lo que prometía ser una noche inolvidable ha acabado convirtiéndose en un momento de preocupación porque, pocos minutos después de que empezara el concierto, la cantante se ha visto obligada a interrumpir y cancelar su actuación debido a que se encontraba indispuesta.
Según han relatado varios fans que han acudido al evento en la ciudad italiana, Rosalía se mostraba visiblemente afectada ya desde el inicio del 'show'. Algunos aseguran que incluso parecía estar muy deshidratada durante los pocos minutos en los que intentaba mantenerse sobre el escenario y continuar con la actuación pese a su evidente malestar. Aun así, trataba de seguir adelante y continuar con el concierto, aunque finalmente su estado se lo ha impedido.
Ha sido entonces cuando, dirigiéndose al público con sinceridad y visiblemente apenada, ha explicado la situación: "He intentado por todos los medios seguir con el 'show' hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo". Antes de retirarse, también ha dedicado unas cortas palabras de cariño y de disculpa a todos los asistentes: "Lo siento. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones", se ha despedido.
La cancelación ha generado una oleada de mensajes de ánimo en redes sociales, donde sus fans han mostrado su preocupación por el estado de salud de la artista, al tiempo que le han enviado palabras de apoyo y comprensión, deseándole una pronta recuperación.
En cinco días, primera parada en Madrid
Dentro de 5 días, la cantante presentará su LUX Tour por primera vez en España. Abrirá la serie con cuatro conciertos (30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril) en el Movistar Arena de Madrid, después viajará a Portugal, donde hará una doble parada en Lisboa antes de volver a su ciudad natal, Barcelona.
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