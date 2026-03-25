Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránNoelia eutanasiaIndraBebé Vall d'HebrónVox PPLanzamisiles PatriotShakiraViviendaTardeoBarcelonaBadalonaCambio de hora 2026Tostada Santa TeresaMascotas
instagramlinkedin

Sobre el duelo en Gaza

La obra de Sudáfrica vetada en la Bienal de Venecia se expondrá en otro recinto cercano a la muestra

La exposición se ha visto inmersa en diversas polémicas por la participación de Israel en la muestra

Imagen de archivo de los canales de Venecia.

Imagen de archivo de los canales de Venecia. / ZSOLT CZEGLEDI / EFE

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sudáfrica no participará en la Bienal de Venecia este año después de meses de disputa sobre la exposición de una obra que retrata el duelo palestino en Gaza y que ha sido vetada. Sin embargo, esta decisión no impedirá que el proyecto de Gabrielle Goliath, ‘Elegy’, se muestre al público veneciano.

La 'performance' se expondrá en la Chiesa di Sant’Antonin, una iglesia situada cerca del recinto de la Bienal, según informa 'The Guardian'. La muestra estará abierta durante tres meses a partir del 4 de mayo, por lo que coincidirá con la fecha de la gran manifestación artística, que se llevará a cabo entre el 9 de mayo y el 2 de agosto.

La representación artística, que empezó en 2015, muestra siete mujeres distintas que aparecen desde un fondo negro para cantar una nota musical el máximo tiempo posible, hasta que entra la siguiente artista. En total, la representación tiene una duración de una hora. La muestra habla también de la historia de dos mujeres asesinadas por las fuerzas alemanas en el siglo XX y la poeta Hiba Abu Nada, asesinada en octubre de 2023 en Gaza tras un ataque israelí.

Noticias relacionadas

Por su lado, el pabellón de Sudáfrica permanecerá vacío en la Bienal, ya que se canceló su participación de forma abrupta en enero y no se ha buscado ningún sustituto. Esta polémica, sin embargo, no ha sido la única de la Bienal: el 17 de marzo, casi 200 participantes presentaron una carta en protesta por la participación de Israel en el evento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. Juanma y Santi, dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  3. La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
  4. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
  5. “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
  6. Tres días de chollazos en marcas: así es el macro outlet que se instala de viernes a domingo en Cornellà
  7. Todas las gasolineras de España tendrán que colgar un cartel para publicitar las rebajas de impuestos del Gobierno
  8. Noelia accederá a la eutanasia este jueves tras ganar una batalla judicial de más de 20 meses

La Cátedra de Arqueología de Roses abre de nuevo al público las tareas del laboratorio arqueológico

La Cátedra de Arqueología de Roses abre de nuevo al público las tareas del laboratorio arqueológico

La obra de Sudáfrica vetada en la Bienal de Venecia se expondrá en otro recinto cercano a la muestra

La obra de Sudáfrica vetada en la Bienal de Venecia se expondrá en otro recinto cercano a la muestra

'Detective Hole' (Netflix): la esperada serie del superventas Jo Nesbø sobre su personaje más torturado y querido 

'Detective Hole' (Netflix): la esperada serie del superventas Jo Nesbø sobre su personaje más torturado y querido

Furor por Rosalía en la segunda mano: las búsquedas de artículos del LUX TOUR se disparan hasta un 764%

Furor por Rosalía en la segunda mano: las búsquedas de artículos del LUX TOUR se disparan hasta un 764%

La 080 Barcelona Fashion estrenará su nueva pasarela en el Port Vell, a orillas del mar, con 26 desfiles

Julio Iglesias demanda a la fiscalía por no facilitarle la denuncia en su contra por abuso sexual y la jueza les cita para este viernes

Julio Iglesias demanda a la fiscalía por no facilitarle la denuncia en su contra por abuso sexual y la jueza les cita para este viernes

La primavera es el mejor momento para empezar nuevos hábitos, según la psicología

La primavera es el mejor momento para empezar nuevos hábitos, según la psicología

BTS: el regreso a los escenarios reúne a 18,4 millones de espectadores en Netflix tras su pausa militar

BTS: el regreso a los escenarios reúne a 18,4 millones de espectadores en Netflix tras su pausa militar