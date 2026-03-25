La obra de Sudáfrica vetada en la Bienal de Venecia se expondrá en otro recinto cercano a la muestra

Sudáfrica no participará en la Bienal de Venecia este año después de meses de disputa sobre la exposición de una obra que retrata el duelo palestino en Gaza y que ha sido vetada. Sin embargo, esta decisión no impedirá que el proyecto de Gabrielle Goliath, ‘Elegy’, se muestre al público veneciano.

La 'performance' se expondrá en la Chiesa di Sant’Antonin, una iglesia situada cerca del recinto de la Bienal, según informa 'The Guardian'. La muestra estará abierta durante tres meses a partir del 4 de mayo, por lo que coincidirá con la fecha de la gran manifestación artística, que se llevará a cabo entre el 9 de mayo y el 2 de agosto.

La representación artística, que empezó en 2015, muestra siete mujeres distintas que aparecen desde un fondo negro para cantar una nota musical el máximo tiempo posible, hasta que entra la siguiente artista. En total, la representación tiene una duración de una hora. La muestra habla también de la historia de dos mujeres asesinadas por las fuerzas alemanas en el siglo XX y la poeta Hiba Abu Nada, asesinada en octubre de 2023 en Gaza tras un ataque israelí.

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Por su lado, el pabellón de Sudáfrica permanecerá vacío en la Bienal, ya que se canceló su participación de forma abrupta en enero y no se ha buscado ningún sustituto. Esta polémica, sin embargo, no ha sido la única de la Bienal: el 17 de marzo, casi 200 participantes presentaron una carta en protesta por la participación de Israel en el evento.