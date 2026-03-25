Muere la exdirectora de Womad Cáceres Dania Dévora

La productora y gestora cultural Dania Dévora, histórica directora del festival WOMAD en España (que dirigió durante décadas el Womad Cáceres), ha fallecido este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria a los 73 años, según han confirmado fuentes cercanas a la familia y la organización del festival.

Tres décadas

Dévora estuvo al frente del Womad España durante más de tres décadas, desde 1992, consolidando sedes en Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria y convirtiendo el festival en una cita internacional de música, artes y diversidad cultural.

Su trayectoria incluyó la producción de otros grandes eventos musicales, como el Maspalomas Soul Festival y el Arrecife de las Músicas, así como la organización de conciertos de artistas internacionales y giras de figuras como Compay Segundo, el compositor británico Michael Nyman y Franz Ferdinand.

Además, desarrolló proyectos culturales de proyección internacional, como las Veladas Iberoamericanas para la ONU en Nueva York, y fue reconocida con premios como un Grammy a la mejor producción de álbum clásico y el Premio Can de las Artes de Gran Canaria.

Dévora, en los tiempos de Elena Nevado como alcaldesa, en la presentación de la edición de WOMAD en 2015. / EL PERIÓDICO

Condolencias

La actual directora del Gran Teatro de Cáceres, Marisa Caldera, entidad que financia el festival WOMAD a través del Consorcio Gran Teatro, ha destacado que "despedimos con enorme tristeza a Dania, que durante 30 años fue directora del Festival WOMAD en Cáceres. Su dedicación, su mirada abierta al mundo y su amor por la cultura marcaron profundamente este festival y la vida cultural de Cáceres".

Para Caldera, Dania "no solo dirigió un proyecto, sino que creó un espacio de encuentro, de diversidad y de emoción compartida. Su legado va a permanecer vivo en cada edición del Womad y en cada recuerdo de quienes tuvimos la suerte de conocerla y trabajar junto a ella.”

Para la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la región "despide con tristeza a Dania Dévora, una mujer clave para entender lo que hoy es el Womad. Gracias por hacer de Cáceres un punto de encuentro entre culturas, por llenar nuestras calles de música, diversidad y vida. Tu huella forma ya parte de lo que somos".

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que "Cáceres no se entiende sin WOMAD y la trayectoria del festival no se puede explicar tampoco sin la mujer que lo impulsó durante 30 años".

El regidor ha lamentado "profundamente el fallecimiento de Dania Dévora, gran defensora de la cultura transversal, siempre con una mirada abierta al mundo que nos ha hecho crecer como ciudad".

Última edición

Dévora fue apartada de la dirección de Womad en 2023 para centrarse en su productora DD&Company Producciones, dejando un legado de más de 30 años de impulso cultural y promoción de artistas locales e internacionales.

Artistas, compañeros y organizaciones culturales han expresado su pesar ante la pérdida, destacando su energía, profesionalidad y su capacidad para transformar la cultura en un espacio de encuentro y diálogo.

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