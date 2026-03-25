Marta Mei y Aina Pociello, nuevas directoras artísticas del Festival BAM de Barcelona

Marta Mei y Aina Pociello son las nuevas directoras artísticas del festival BAM (Barcelona Acción Musical), que se celebra cada septiembre en la ciudad en el marco de las fiestas de la Mercè. La propuesta de Mei y Pociello, que se estrenarán como programadoras ya en la edición del BAM 2026, ha ganado el concurso público convocado por el Instituto de Cultura de Barcelona para hacer efectivo el relevo de la cooperativa de producción L'Afluent, que ha llevado las riendas del festival en las últimas cinco ediciones. Su proyecto ha sido el mejor valorado por la comisión de selección, que ha destacado su calidad, solidez y capacidad para impulsar una nueva etapa del festival, con una programación realista y bien estructurada, según un comunicado enviado por el Ayuntamiento.

En 2021, el festival eligió a dos mujeres por primera vez para su dirección artística. Fueron dos mujeres, Ikram Bouloum y Aïda Camprubí, parte de la cooperativa L'Afluent (integrada también por Sergi Egea, Artur Estrada y Miquel Cabal), quienes ganaron el concurso público convocado por el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) para encargarse de la programación del festival.

Hasta entonces, el BAM siempre había sido timoneado por un hombre. "Este rol ha estado mandando casi 30 años, creo que es suficiente y que como mínimo debe haber 15 años de que esto no se repita. El ayuntamiento debería ponerlo como norma en los siguientes concursos", proponía entonces Camprubí.

Según el ICUB, la elección de Mei y Pociello han presentado un proyecto que sobresale especialmente en el ámbito artístico, con una propuesta que combina excelencia y viabilidad, y que apuesta por reforzar el carácter del BAM como espacio de descubrimiento musical. También se ha valorado muy positivamente su mirada en términos de diversidad, innovación y representación, así como que la dirección esté encabezada íntegramente por un equipo femenino, con voluntad de renovar los criterios y formas de programación del festival.

Otro de los ejes centrales es el carácter colaborativo y plural del festival, con una apuesta clara por fortalecer vínculos con el tejido musical de la ciudad, incluyendo sellos independientes, entidades culturales, salas de música e iniciativas comunitarias. El proyecto también pone especial énfasis en la paridad de género y la representación de las comunidades LGTBIQ+, así como en el apoyo a la innovación y experimentación artística.

Por último, la comisión ha valorado muy positivamente las propuestas de atención a las emergencias musicales y culturales, especialmente en lo que se refiere a las generaciones más jóvenes, así como las medidas planteadas en materia de accesibilidad. El nuevo equipo director apuesta por un BAM plenamente público y accesible, con iniciativas para eliminar barreras comunicativas, sensoriales y cognitivas, y con la voluntad de consolidar el festival como espacio de referencia que conecte escena, industria y ciudadanía.

Experiencia

Marta Mei (Barcelona, 1985) es una profesional de la industria musical con amplia trayectoria en la programación, el booking y la gestión cultural. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramon Llull y con un posgrado en gestión de empresas de la música por la Universidad Pompeu Fabra, actualmente es directora de la Casa de la Música de Hospitalet de Llobregat y asesora artística de la FiM de Vila-seca. Con experiencia previa en espacios como el Centro Cultural Albareda y en empresas como Èxits Management o la sala Razzmatazz, ha trabajado en la programación y producción de artistas y giras tanto a nivel nacional como internacional, colaborando con bandas destacadas de la escena catalana. A lo largo de su carrera ha participado en festivales, ferias y circuitos profesionales de ámbito global, desarrollando una tarea activa en el acompañamiento de talento emergente, así como en iniciativas de dinamización cultural y reflexión sobre el sector musical.

Aina Pociello (Barcelona, 1990) es una profesional de la gestión cultural y la industria musical con una trayectoria consolidada en el ámbito del management, la producción y la internacionalización de proyectos artísticos. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra y con formación de posgrado en gestión de espectáculos en la Universidad de Barcelona, es fundadora y CEO de la agencia Allau Management, desde donde ha trabajado con artistas como Clara Peya, The Sey Sisters o Paula Valls. Con más de una década de experiencia, ha desarrollado proyectos como el Simbiótico Festival, del que fue co-directora, y ha participado activamente en circuitos y ferias internacionales del sector musical. Miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Catalunya (ARC), ha desarrollado una intensa actividad en la producción y distribución de proyectos musicales, así como en iniciativas vinculadas a la innovación, accesibilidad y proyección internacional de la escena cultural.